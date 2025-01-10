【廣編】桃園核心小檜溪　亞昕壓軸之作「亞昕森丰」正式動工邁向天際

▲亞昕集團於小檜溪重劃區推出第三期壓軸之作「亞昕森丰」於1/9舉辦盛大開工典禮，宣示公司全體團隊慎重以對，致力打造區域指標建築！

圖、文／亞昕集團提供

桃園核心水岸好居，非小檜溪莫屬；亞昕集團領先看好小檜溪的獨特環境優勢，成為此區裡唯一、以城中城概念開發的指標品牌！而承接「向陽」、「一見」等好評作品之後，推出第三期壓軸之作「亞昕森丰」，於1月9日盛大開工，在董事長姚政岳的帶領祭拜下，祈求施工順利、工程安全，同時宣告美好亞昕城的積極成型，也是預見小檜溪裡優雅獨特的生活氛圍與身段，即將完整形塑！

近距桃園最夯價值話題的捷運綠線，「亞昕森丰」位於G08站是舒適的650米，散步回家悠然輕鬆之外，更一站串聯桃園車站，同享三鐵共構的龐大行動與利多效應，成為接軌大車站城市的首環宜居地。而串聯萬坪森林公園，「亞昕森丰」以建築四周皆退縮50米的環繞綠意，打造全區擁有超級綠覆的矚目地標，更是和「亞昕向陽」、「亞昕一見」共同接續令人驚豔的綠色生活地圖，對應桃園市心小檜溪以自然居境為發展主軸，「亞昕森丰」可謂是真正共鳴城市發展軸線的領銜個案。

亞昕身為日本職人工藝的精鑄品牌，一直以來從空間主題規劃，到建築工法細節皆面面講究；引進東京風尚空間美學，以及京都散策的景觀造藝，「亞昕森丰」建築手筆高端又細膩，營造出不同於區域的雅緻氛圍，加上深厚人文底蘊與潤溫色調的建築表情，更是成為小檜溪令人不禁佇足仰望的經典風景，各界對於未來「亞昕森丰」的成型，都是充滿期待，也正熱烈指定購買。

接待會館｜桃園市桃園區三民路二段216號（亞昕向陽一樓）

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