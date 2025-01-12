備品沒了「沐浴乳也要自己帶」她進房傻眼！網搖頭：國旅消滅計畫

▲飯店不主動提供一次性備品。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

自2025年元旦起，旅遊業者不得提供一次性備品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等），就有網友抱怨，入住時才發現，飯店沒有提供一次性備品，就連沐浴乳、洗髮乳都要自己準備，讓她傻眼直呼「會不會太瞎？」貼文曝光，引發網友討論，「一晚五千塊，沐浴乳啥的都要自己帶，爛透了」。

有網友在Dcard發文，「住宿沒有提供一次性備品了」，入住時才得知，現在飯店已經不再提供一次性備品，「所以我花錢住飯店，我還要自己準備沐浴乳、洗髮乳、牙刷就是了？會不會太瞎？根本就是變相收費吧？」

貼文曝光，網友狂搖頭，「這是什麼國旅消滅計畫嗎」、「很多飯店都開始要付費購買備品」、「國旅就已經夠爛了（貴又設備風景不佳），現在連備品都不提供」、「重點是房價也沒有比較便宜」。不過也有網友幫緩頰，「政府其實一直都有宣傳，今年開始禁止主動提供一次性備品」、「印象中提倡很久，前幾年都是不主動提供」、「從去年開始，旅館都在貼公告了」。

▲不少網友狂搖頭。（示意圖／pexels）



也有不少網友拿台灣跟別的國家比較，「別的國家是『不主動』提供，台灣是不提供」、「其他國家都是放在一樓讓大家自己拿，台灣直接整個取消，有點太超過了」、「剛從日本回來，飯店會放備品在大廳讓大家自由取用，台灣直接全部不提供，減少備品也沒反映在房價上」。

一名疑似旅宿業者留言，「因為觀光局明令飯店業，不可以主動告知、不可以張貼、不可以放備品在任何可以讓旅客自己拿的地方。飯店只能在辦理入住的時候等待客人詢問，任何提供備品的意圖都會被認定犯規，而且開會還告知會有神秘客檢舉。以我們飯店來說，客人主動詢問我們是會提供備品包的，要另外多購買也可以，但我們不能主動告知，也沒辦法暗示」。

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