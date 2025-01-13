台灣房價飆過頭！　鄉林賴正鎰：我也接受不了

▲央行總裁楊金龍祭第七波房市信用管制措施，賴正鎰認為今年蛋白區房價一定下修。



圖文／鏡週刊

鄉林集團要在北市中山區推11萬坪大都更計畫，本刊好奇，明明就是台中起家的鄉林，現在卻把開發重心放在北市都更案？「因為比較安全！」董事長賴正鎰回答令人意外，也透露他對台灣房價的憂慮。

「你看這幾年雙北以外，全台灣房價幾乎漲了3倍多，那代表我也要用3、4倍價格買土地，那個錢我賺不到啦。像我現在在台中蓋房子，每坪至少要賣到6、70萬元，我做50年房地產，我認為風險太高了，我講實話沒在怕的。你注意看我們台中案子很少，是因為這房價我自己都不能接受。」

他也認為，在政府抑制房市政策下，房地產一定會進入盤整期，「像土地價格現在就降了15％，但雙北市這一波多頭房價其實只上漲20幾％，如果比照其他縣市，北市房價現在應該要一坪300萬元，但沒有啊，代表雙北房價是溫和上漲，這才經得起景氣起伏。」

觀察今年房市，賴正鎰認為，價格方面蛋黃區要降價機率很低，但外圍蛋白區就有機會下修15％，像是台中清水、沙鹿、豐原等海線區域，或大里、太平區，「我認為這些屬於比較郊區的，就會受到影響。」

在房市打滾50年、九二一地震重創台中建築業時成功讓鄉林存活下來的賴正鎰，因應房市景氣變化游刃有餘，現在他認為，做建設不該只是蓋好房子後賣掉，「這樣其實沒留下什麼，應該要留下個地標，給鄉里一個貢獻，以後人家走過中山區，就知道這是鄉林做的，我希望它成為鄉林代表作。」



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