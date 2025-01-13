【廣編】工程透明硬實力、國際奪獎真功夫　「松江.阡語」 施工說明會圓滿大成功

▲大家地產在台北中山區打造國際指標個案「松江.阡語」。

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將「有了大家才有大家」奉為品牌圭臬的大家地產於1/11在JR東日本大飯店，圓滿完成中山區國際指標個案「松江.阡語」專場施工說明會。

為提供已購客戶最完善居住保障，大家地產匯聚獲獎無數的頂尖團隊，從建築設計、外觀公設、結構安全、工程細節，甚至到交屋售後服務，每一環節都細膩透明詳盡說明，用心承諾品牌永續；而有別於預售個案無法實地勘查，本案已進入結構工程階段，更敢於公開承諾建築安全與頂尖品質，再加上大家地產甫獲頒「2024國家建築金質獎-優良建商營造商認證商標」的實力加持，讓與會貴賓更是倍感安心，直呼真是買對了！

細屬「松江.阡語」光環，光是今年就榮膺「倫敦OPAL傑出地產獎」、「MUSE設計銀獎 」、「倫敦設計銀獎」等國際頂流大賞，一舉榮登松江路最具美學指標的家。知名頂尖雙建築師楊振植、林祺錦引入國外經驗，攜手為急速蛻變更新中的松江南京國際金融圈靜巷，以巷弄阡陌縱橫概念創造獨一無二的風格語彙；利用逐層退縮的設計手法，竟能在北市核心創造出10樓以上戶戶露台、難得一見的空中庭院美景，空間與綠景自然流動呼吸，讓住戶於繁華便利之中，仍舊享有靜謐療癒的安定感受。加上菁英客最在乎的舒適靜謐、充足採光、2房有雙衛、3房享獨立花園的高坪效規劃，在寸土寸金的蛋黃市心更是價值感大升級，宛若偶像劇般的生活場景，讓已購住戶全都期待不已。

瞭解更多：8792-3588

接待中心：南京東路二段157號

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