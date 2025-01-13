家住台北！每天「高鐵通勤新竹」他驚呆　一票點頭認：快多了

▲新竹高鐵站。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人可能會因房價關係，住在蛋白區通勤，但超出蛋白區範圍仍選擇通勤，似乎也大有人在。有網友表示，他是青埔、竹北通勤族，早上搭高鐵時發現，車廂完全是滿的，「一到竹北，不誇張，整個自由座車廂幾乎掏空，一堆雙北下來新竹工作」，納悶為何這麼多人願意從台北搭高鐵通勤新竹，話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊「為什麼這麼多從台北搭高鐵通勤新竹？」知道搭高鐵通勤很常見，「對北部這個有人才群聚的地方而言，搭高鐵通勤上班不僅有效益而且很常見。」不過，台北通勤新竹的月票銷量24年位居「第二」這件事，令他覺得很意外。

原PO表示，他早上從青埔搭高鐵到竹北，車廂往往都是全滿的，可當列車到新竹高鐵站時，整個自由座車廂瞬間就空了，代表很多雙北人南下到新竹工作。

他指出，青埔通勤竹北或板橋，車程10分鐘；青埔通勤台北是19分鐘。但台北通勤竹北要30分鐘，「我就好奇了，這麼多台北人為何會願意花30分鐘車程通勤竹北？時間不是比金錢重要嗎？還是並不是每個人都剛好有鄰近適合的工作？」

貼文引發討論，「賺錢的地方vs生活的地方」、「因為台北資源極多，包含學區、餐廳、娛樂。若朋友圈也在台北，沒理由離開」、「竹科一堆董事長住台北市」、「新竹工作的吸引力大到通勤都願意？」「也很多新竹通勤台北的吧」、「剛好認識兩個，原因主要都是老婆『不會開車』，離了台北就沒有腳。」

有網友則指出，「有錢比較重要～去新竹比去台北薪水高。30分鐘而已～在台北通勤或塞車也不見得少於30分鐘」、「上車坐30分鐘，又不用開車很輕鬆啦！瞇一下還會睡過頭」、「30分鐘坐一下子就到了，還可以放鬆休息滑手機，沒什麼不好」、「高鐵30分鐘往返公司住家，比一堆人從新竹住家塞進新竹公司快多了，月票才多少錢，不只省時間，省了一堆油錢停車費汽車保養的費用。」