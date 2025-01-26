ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

會震動的大巨蛋是嫌惡設施嗎？10大音樂場館周邊房價漲幅出爐

▲▼張惠妹台北大巨蛋演唱會day2。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹去年底在台北大巨蛋開演唱會，疑似引發周遭房屋震動，引起討論。（圖／聲動娛樂提供）

記者唐鎮宇／台北報導

歌手張惠妹去年底的大巨蛋演唱會，因歌迷反應熱烈造成的震動，在大巨蛋周邊居民鬧得沸沸揚揚，音樂場館到底是不是嫌惡設施？房屋交易平台樂屋網分析國內10大音樂展演空間房價近三年表現，發現高雄世運主場館、台北國際會議中心等場館周邊房價漲幅明顯高於所在行政區，但台北大巨蛋等場館周邊房價漲幅反而低於行政區整體水準。

樂屋網統計2022年至2024年間，半徑1公里內大樓、華廈、公寓的實價登錄資料，排除特殊交易後，發現10大音樂展演空間中，以高雄市左營區的國家體育場（世運主場館）周邊房價漲幅最高，從2022年每坪18.6萬元，上漲至2024年的28.6萬元，漲幅達54.1%，遠高於左營區整體25%的漲幅。

▲高雄國家體育場有不少國外歌手演唱，包括BLACKPINK、Coldplay等。（圖／資料照片）

第二名是台北國際會議中心（TICC），從2022年每坪98.4萬元，上漲至2024年的125萬元，漲幅27.1%，但比信義區整體29.54%的漲幅略低。第三名是桃園市龜山區的國立體育大學綜合體育館，從2022年每坪32.7萬元，上漲至2024年的40.2萬元，漲幅23%，略低於龜山區28.53%的漲幅。

引發震動爭議的台北大巨蛋，從2022年每坪104.4萬元，上漲至2024年的118.4萬元，漲幅13.4%，不但在10大場館中排名第九，也低於信義區整體29.5%的漲幅。同樣也有「阿妹條款」的台北小巨蛋，周圍房價從2022年每坪101.4萬元，上漲至2024年的114.6萬元，漲幅13.1%，排名第十，也低於松山區16.1%的漲幅。

樂屋網發言人洪安怡分析，世運主場館房價漲幅最高，主要受惠於地理位置優勢，該場館緊鄰國軍左營總醫院，往北有楠梓科技產業園區，受到台積電話題激勵；往南則有高鐵左營站，屬於重要的交通樞紐；加上當地房價基期較低，整體漲幅便顯得相當明顯。而台北國際會議中心（TICC）坐落台北豪宅區信義計畫區，洪安怡說，該場館周遭周邊生活機能一應俱全，加上近年有不少新建案成交，帶動整體房價上揚。至於第三名的國立體育大學綜合體育館，主要是受惠於A7重劃區的帶動，因緊鄰新北市，在比價效應下吸引首購族跨區購屋。

大巨蛋周邊房價漲幅遠低於信義區整體，洪安怡解釋，並非因為大巨蛋是嫌惡設施，而是近年整個信義區有不少新建案拉抬了平均房價，反觀大巨蛋附近以中古屋居多，缺乏新案加持，漲幅較不明顯。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也說，傳統上嫌惡設施，通常會是長期存在的，例如機場、殯儀館、加油站等，流行音樂場館雖然會有噪音、震動，但周圍通常也會有方便的商業活動，正負面因素都有，加上若噪音太嚴重，也會有相關環保法規管制，很難定義為嫌惡。

▲專家認為，流行音樂場館雖然會對周遭居民生活帶來不便，但也帶來商業生活機能等好處，很難稱為嫌惡設施。（圖／資料照片）

整體觀察，10大音樂展演空間中，有3處漲幅超過所在行政區，包括世運主場館、高雄流行音樂中心及Zepp New Taipei。其中高雄流行音樂中心從2022年每坪37.5萬元，上漲至2024年的45.2萬元，漲幅20.5%，高於鹽埕區2.9%的漲幅；Zepp New Taipei從2022年每坪54.4萬元，上漲至2024年的65.2萬元，漲幅20%，高於新莊區13.4%的漲幅

洪安怡提醒，購買場館第一排房子的好處是有足夠的棟距，「在市區要有棟距真心難」；但缺點除了可能發生的震動、噪音干擾外，還可能因舉辦活動導致周邊交通堵塞，且經濟活動比較頻繁，居住品質也可能會打折；至於若買在場館附近的小巷，洪認為反而「失去棟距優勢了」。不過她也強調，場館也是重大建設，對區域行情一定都有拉抬效果。


南北10大音樂展演空間周遭房價

場館 坐落縣市 2022年周遭房價(每坪/萬元) 2024年周遭房價(每坪/萬元) 漲幅 同期所在行政區全體漲幅
國家體育場 (世運主場館) 高雄市左營區 18.6 28.6 54.1% 25%
台北國際會議中心TICC 台北市信義區 98.4 125 27.1% 29.5%
國立體育大學綜合體育館 桃園市龜山區 32.7 40.2 23% 28.5%
高雄流行音樂中心 高雄市鹽埕區 37.5 45.2 20.5% 2.9%
Zepp new taipei 新北市新莊區 54.4 65.2 20% 13.4%
高雄巨蛋K-ARENA 高雄市左營區 30.7 36.1 17.8% 25%
台北流行音樂中心 台北市南港區 82.3 97 17.6% 21.6%
傳音樂展演空間Legacy Taipei 台北市中正區 90.2 103 14.5% 16.7%
台北大巨蛋 台北市信義區 104.4 118.4 13.4% 29.5%
台北小巨蛋 台北市松山區 101.4 114.6 13.1% 16.1%

資料來源：樂屋網，以半徑1公里內成交之大樓、華廈、公寓合計，排除特殊交易。單位為每坪/萬元。

關鍵字：音樂展演房價分析大巨蛋投資機會台北國際會議中心

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房東曾警告鬧鬼！夫妻不信邪裝修新家　牆後發現「隱藏暗門」

瑞典一名女子和丈夫裝修住家時，意外在一面牆後發現一個被藏起來的門，然而當她試著把門打開時，這道門竟然是被鎖住的，無論她怎麼努力都打不開，恐怖影片在網路上爆紅。

26分鐘前

管委會可以直接罰住戶錢嗎？　律師解答了

管委會能否直接處罰住戶？資深律師「巴毛律師」陳宇安日前在臉書粉絲團上分享重點觀念。她強調，管委會其實是民間組織，不具公權力，如果直接對住戶進行金錢處罰，不僅侵害財產權，還可能被告上法院。

26分鐘前

天龍國撿便宜！　399萬買萬華套房「10分鐘走到捷運站」

觀察天龍國台北市最便宜的待售屋，萬華47年大樓套房開價399萬元。房仲表示，該物件走路到捷運西門站約10分鐘，目前帶租約，每月租金1.25萬元，但一層多戶、空氣不流通是抗性。

1小時前

100多萬就能買房！美國男網購「亞馬遜現成小屋」　開箱片爆紅

電商平台亞馬遜(Amazon)因應小房熱潮，推出只要小額就可以買來居住的現成屋產品，美國26歲男網紅內森(Nathan Graham)看到方案後，以38,999美元（約台幣127萬）買下這棟小房，並拍攝開箱影片獲得780多萬點閱。

2小時前

親戚北漂讀書「入住婆家房」竟要求裝潢　人妻怒：房貸也我們繳

一名女網友不滿表示，外甥女北上讀書，住進婆婆現居的房子，結果小姑竟要求，重新整理、裝潢一下，讓他們錯愕不已，重點是房貸還是由先生負擔。對此，網友們也傻眼，直呼「誰要裝潢誰付錢啊！要住自己整理！」

2小時前

社區戶數多「有什麼優點和缺點？」　過來人給答案：都是運氣

買房之前，很多人也會考慮到社區戶數。近日就有網友發文透露，他目前住的社區約有200戶，覺得算剛好，如果他現在要換屋，要選擇戶數多一些，還是戶數少一點的社區呢？戶數多的社區有什麼優點和缺點？對此，信義房屋專家就點出了戶數多的優、缺點，並建議單層有幾戶也可納入考量。

2小時前

台北市社宅17案進行中！　2025年預計完工460戶

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。台北市目前一共有17案仍在進行與規劃，其中有興建中的萬華區萬華安居、凌霄好室、松山區的延吉好室；有4案仍待開工，另外還有10案仍在規劃階段。

3小時前

壽險業月付422萬租商辦登大戶　台中百萬租客有共通點

2024年政府強力打擊住宅炒作，但商用不動產在企業投資旺盛的情況下，台中不論買賣還是租賃，都有不錯表現。盤點2024年實價登錄台中總月租金最高的不動產租賃案件，出現商辦、百貨、飯店月租金皆突破百萬元大關，有趣的是建築外觀全是「白派」。

3小時前

NET同步榮登南二都金店面王　月租金均破百萬元

2024南二都店租王出爐！由同一快時尚品牌NET同時租下台南、高雄金店面，月租金均達百萬元，該品牌分別租下台南政大書城該棟大樓1~3樓；而高雄則租下大帑殿KTV舊址，均創該區店租新高價。信義房屋專家表示，蛋黃區大型店面稀缺，才用百萬租金搶進。

4小時前

會震動的大巨蛋是嫌惡設施嗎？10大音樂場館周邊房價漲幅出爐

歌手張惠妹去年底的大巨蛋演唱會，因歌迷反應熱烈造成的震動，在大巨蛋周邊居民鬧得沸沸揚揚，音樂場館到底是不是嫌惡設施？房屋交易平台樂屋網分析國內10大音樂展演空間房價近三年表現，發現高雄世運主場館、台北國際會議中心等場館周邊房價漲幅明顯高於所在行政區，但台北大巨蛋等場館周邊房價漲幅反而低於行政區整體水準。

5小時前

「電音和尚」日進大師來台表演　尾牙秒成大型超渡現場

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

與「電梯共壁」的房能買嗎？　網..

女友堅持「買不起房」就分手！他..

新莊新案衝8字頭　房仲揭：外地..

遺產稅1600萬！他崩潰求助：..

台中房價70萬成常態　賴正鎰：..

洗臉台做在廁所外「很普遍？」　..

斷捨離卡關！　7類物品「真的該..

台積效應激勵！嘉義成南台灣房價..

年租金1200萬卡位！　NBA..

房價仍在漲「卻80萬賠售」是警..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房東警告鬧鬼　女在牆後發現隱藏..

管委會可以直接罰住戶錢嗎？　律..

天龍國撿便宜！　399萬買萬華..

男百萬網購現成小屋　開箱片爆紅

親戚北漂讀書「入住婆家房」要求..

社區戶數多「有什麼優、缺點？」..

台北市社宅17案進行中！　20..

壽險業月付422萬租商辦登大戶..

NET同步榮登南二都金店面王　..

會震動的大巨蛋是嫌惡設施嗎？1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366