會震動的大巨蛋是嫌惡設施嗎？10大音樂場館周邊房價漲幅出爐

▲張惠妹去年底在台北大巨蛋開演唱會，疑似引發周遭房屋震動，引起討論。（圖／聲動娛樂提供）

記者唐鎮宇／台北報導

歌手張惠妹去年底的大巨蛋演唱會，因歌迷反應熱烈造成的震動，在大巨蛋周邊居民鬧得沸沸揚揚，音樂場館到底是不是嫌惡設施？房屋交易平台樂屋網分析國內10大音樂展演空間房價近三年表現，發現高雄世運主場館、台北國際會議中心等場館周邊房價漲幅明顯高於所在行政區，但台北大巨蛋等場館周邊房價漲幅反而低於行政區整體水準。

樂屋網統計2022年至2024年間，半徑1公里內大樓、華廈、公寓的實價登錄資料，排除特殊交易後，發現10大音樂展演空間中，以高雄市左營區的國家體育場（世運主場館）周邊房價漲幅最高，從2022年每坪18.6萬元，上漲至2024年的28.6萬元，漲幅達54.1%，遠高於左營區整體25%的漲幅。

▲高雄國家體育場有不少國外歌手演唱，包括BLACKPINK、Coldplay等。（圖／資料照片）

第二名是台北國際會議中心（TICC），從2022年每坪98.4萬元，上漲至2024年的125萬元，漲幅27.1%，但比信義區整體29.54%的漲幅略低。第三名是桃園市龜山區的國立體育大學綜合體育館，從2022年每坪32.7萬元，上漲至2024年的40.2萬元，漲幅23%，略低於龜山區28.53%的漲幅。

引發震動爭議的台北大巨蛋，從2022年每坪104.4萬元，上漲至2024年的118.4萬元，漲幅13.4%，不但在10大場館中排名第九，也低於信義區整體29.5%的漲幅。同樣也有「阿妹條款」的台北小巨蛋，周圍房價從2022年每坪101.4萬元，上漲至2024年的114.6萬元，漲幅13.1%，排名第十，也低於松山區16.1%的漲幅。

樂屋網發言人洪安怡分析，世運主場館房價漲幅最高，主要受惠於地理位置優勢，該場館緊鄰國軍左營總醫院，往北有楠梓科技產業園區，受到台積電話題激勵；往南則有高鐵左營站，屬於重要的交通樞紐；加上當地房價基期較低，整體漲幅便顯得相當明顯。而台北國際會議中心（TICC）坐落台北豪宅區信義計畫區，洪安怡說，該場館周遭周邊生活機能一應俱全，加上近年有不少新建案成交，帶動整體房價上揚。至於第三名的國立體育大學綜合體育館，主要是受惠於A7重劃區的帶動，因緊鄰新北市，在比價效應下吸引首購族跨區購屋。

大巨蛋周邊房價漲幅遠低於信義區整體，洪安怡解釋，並非因為大巨蛋是嫌惡設施，而是近年整個信義區有不少新建案拉抬了平均房價，反觀大巨蛋附近以中古屋居多，缺乏新案加持，漲幅較不明顯。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也說，傳統上嫌惡設施，通常會是長期存在的，例如機場、殯儀館、加油站等，流行音樂場館雖然會有噪音、震動，但周圍通常也會有方便的商業活動，正負面因素都有，加上若噪音太嚴重，也會有相關環保法規管制，很難定義為嫌惡。

▲專家認為，流行音樂場館雖然會對周遭居民生活帶來不便，但也帶來商業生活機能等好處，很難稱為嫌惡設施。（圖／資料照片）

整體觀察，10大音樂展演空間中，有3處漲幅超過所在行政區，包括世運主場館、高雄流行音樂中心及Zepp New Taipei。其中高雄流行音樂中心從2022年每坪37.5萬元，上漲至2024年的45.2萬元，漲幅20.5%，高於鹽埕區2.9%的漲幅；Zepp New Taipei從2022年每坪54.4萬元，上漲至2024年的65.2萬元，漲幅20%，高於新莊區13.4%的漲幅

洪安怡提醒，購買場館第一排房子的好處是有足夠的棟距，「在市區要有棟距真心難」；但缺點除了可能發生的震動、噪音干擾外，還可能因舉辦活動導致周邊交通堵塞，且經濟活動比較頻繁，居住品質也可能會打折；至於若買在場館附近的小巷，洪認為反而「失去棟距優勢了」。不過她也強調，場館也是重大建設，對區域行情一定都有拉抬效果。



南北10大音樂展演空間周遭房價



場館 坐落縣市 2022年周遭房價(每坪/萬元) 2024年周遭房價(每坪/萬元) 漲幅 同期所在行政區全體漲幅 國家體育場 (世運主場館) 高雄市左營區 18.6 28.6 54.1% 25% 台北國際會議中心TICC 台北市信義區 98.4 125 27.1% 29.5% 國立體育大學綜合體育館 桃園市龜山區 32.7 40.2 23% 28.5% 高雄流行音樂中心 高雄市鹽埕區 37.5 45.2 20.5% 2.9% Zepp new taipei 新北市新莊區 54.4 65.2 20% 13.4% 高雄巨蛋K-ARENA 高雄市左營區 30.7 36.1 17.8% 25% 台北流行音樂中心 台北市南港區 82.3 97 17.6% 21.6% 傳音樂展演空間Legacy Taipei 台北市中正區 90.2 103 14.5% 16.7% 台北大巨蛋 台北市信義區 104.4 118.4 13.4% 29.5% 台北小巨蛋 台北市松山區 101.4 114.6 13.1% 16.1%

資料來源：樂屋網，以半徑1公里內成交之大樓、華廈、公寓合計，排除特殊交易。單位為每坪/萬元。