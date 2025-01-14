ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

▲▼ 新竹縣地王 。（圖／新竹縣地政處提供）

▲觀察七都「地王」周邊房價，5年來漲最多的是新竹縣，成長超過9成。（圖／新竹縣地政處提供）

記者項瀚／綜合報導

觀察七都「地王」周邊房價，5年來漲最多的是新竹縣，成長超過9成，但新竹市卻只有漲4成多，兩區差很大。事實上，新竹縣地王為大遠百斜對面的全國電子，屬縣二重劃區，區域環境佳，也是園區客購屋首選之一，推升房價表現。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

七都近日陸續出爐今年土地公告現值，也揭曉各縣市「地王」。住商機構觀察實價登錄，列出七都地王周邊房價以及比較5年來房價漲幅。

台北市蟬聯12年的地王台北101大樓，不僅公告土地現值高達每坪695萬元，且2024年周邊住宅平均成交行情亦高達坪108萬元，雙雙位居七大都會區之首。

新竹縣地王為大遠百斜對面的全國電子，周圍房價超過9成，為七都之最。不過，新竹市地王周邊房價漲幅只有4成6，兩者漲幅相差頗大。

行政區 地王位置 公告土地現值(萬元/坪) 蟬聯年度 2024年周邊房價(萬元/坪) 2020年周邊房價(萬元/坪) 房價漲幅
台北市 台北101大樓 695 12 108.2 94.5 14.5%
新北市 板信雙子星大樓 264 16 67.6 51.7 30.8%
桃園市 桃園區中正路、復興路交叉商業區角地 160 19 31.6 28.9 9.3%
新竹縣 竹北市公園段482地號 100 2 50.2 26.3 90.9%
新竹市 城隍廟旁中山路角地 151 2 37.0 25.3 46.2%
台中市 新光三越台中中港店 236 19 38.4 31.7 21.1%
台南市 新光三越台南中山店 115 8 25.5 16.4 55.5%
高雄市 高雄大遠百 195 12 29.7 24.2 22.7%

▲七大都會區地王周邊房價統計。（表／住商提供）

住商不動產新竹圓環昕語研加盟店長趙康翔分析，園區客購屋思維追求與工作地點相近，或是交通方便進出，較青睞新竹縣竹北市一帶，此外新竹縣有新竹高鐵特區等重劃區議題，新案推動區域房價，街廓也相較舊市區來得整潔，吸引年輕高資產族群，讓房價漲勢更勝新竹舊市區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹線地王位於光明六路東一段、莊敬南路角地，也就是大遠百斜對面的全國電子，位於縣二重劃區，周圍環境佳，除了有百貨商場，也鄰近體育場、公園、學校，區內以屋齡10年左有大樓為主，成交價已可來到6字頭。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，綜觀七大都會區地王座落位置多處商業機能最齊全的蛋黃區，也顯示各行政區發展軌跡，惟可見部分縣市反而正核心房價漲勢較顯疲弱，「如桃園市地王，位處桃園火車站旁，周邊房價僅微幅起漲不到1成。」

徐佳馨分析：「主因是此該地位處舊市區，商業機能雖成熟，但周邊素地缺乏，改建亦有不小難度，無房市議題，難以推升房價，致使漲勢較顯侷限，對民眾來說，與其搶進地王，不如前進優質新開發區，當多頭時更有前景。」

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

關鍵字：地王周邊房價新竹住商不動產信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「心之芳庭」歇業雲品確定接手　米其林餐廳將進駐

台中知名旅遊景點「心之芳庭」今（14）日宣布將在3月31日熄燈，引起不少人婚禮的回憶殺，不過據了解，該區未來將由雲品集團接手，打造新一代的米其林餐廳並結合婚宴會館。

2分鐘前

泡湯還能體驗傳統宗教文化　屏東宮廟+湯屋4.5億求售

賣房不稀奇，但賣廟就很罕見。屏東車城鄉的「靈山聖道院」，今年有房仲在網路論壇PO文求售，指出地主重本建造合法廟宇，同時，廟宇與溫泉相結合，泡湯同時也能體會台灣傳統文化，開價4.5億元，專家表示，廟宇只能做為宗教事業使用，研判信眾較有可能標下。

1小時前

新北樹林12坪「有故事屋」開價近500萬！網笑虧：價錢比鬼可怕

台灣整體房價不斷上漲，讓許多人已放棄買房的夢想，不過有些人因不忌諱凶宅，反而可以用較便宜的價格入手房產。近日有一名房仲po文出售新北市樹林一間12坪的套房，並強調這是間「有故事的房子」，開價近500萬元，該篇po文曝光後，引起大批網友熱議。

2小時前

投資客多殺多拼出場！　在地：恐出現賠百萬案例

受到限制貸款風波影響，台中部分即將交屋的預售個案，逐漸湧現換約、賠售、平轉的案例，尤其西屯區過去小坪數豪宅尤為明顯，專家認為，投資客開始「汰弱留強」，多殺多中又殺多的情況，可能趨於明顯。

2小時前

大廟VS加油站？長輩大推「神明保佑加分」過來人嚇慘：龜剛欸

面對高房價壓力，選擇住宅地點成為購屋者的重大考量。一位網友就詢問，他已經看房好一陣子了，最近鎖定兩個建案，分別在加油站旁或大廟旁，他自己傾向前者，長輩卻推薦大廟旁，「說大廟旁反而有神明保佑，神明保佑加很多分？」話題引發討論。

2小時前

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權狀」！中獎直接變地主

最近是尾牙旺季，社群平台上幾家歡樂幾家愁，有不少公司瞬間被大讚是幸福企業。有妹子11日發文分享，參加公司尾牙的時候，老闆突然神神秘秘的說有兩個特別獎，抽到的人一開，瞬間讓全員驚呆，「是台北市土地權狀…抽到直接變地主！」貼文引發熱論。

2小時前

高資產族無貸款買敦南億級豪宅　長庚人暗藏實力

小巨蛋商圈豪宅「華固敦品」出現2筆無貸款現金交易，其中1位買方砸2.28億元購入百坪，戶籍登記在「長庚醫護新村」，裡面住得都是長庚醫院員工及眷屬。事實上，台北長庚醫院就在小巨蛋商圈，本次豪宅交易看似相當具有地緣性。

3小時前

高綠覆×學區14期仁平段價值1+1　公園首席「豐謙HOME+」宜居優選

總面積超過400公頃的台中14期重劃區，最大特色為「低密度住宅區」，主打低建蔽、大街廓、高綠覆，整體建蔽率不到50%，其中「仁平段」擁有最多公園綠地和國際雙語學區光環，更是家長心目中設籍卡位的首選之一。

3小時前

一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

觀察七都「地王」周邊房價，5年來漲最多的是新竹縣，成長超過9成，但新竹市卻只有漲4成多，兩區差很大。事實上，新竹縣地王為大遠百斜對面的全國電子，屬縣二重劃區，區域環境佳，也是園區客購屋首選之一，推升房價表現。

4小時前

降價1億！苓雅廢棄醫院1.3億賣出　買主：中短期內不開發

市中心素地稀缺，高雄三多二路的「乃榮醫院」，已永久歇業，空置約3年，該透天為地坪132坪、建坪505坪，之前屋主曾開價2.3億元求售，根據實登，去年8月以1.32億售出，換算地價單坪為100.6萬元，據了解，新買家為匯成建設，該公司透露，中短期尚無開發計畫。

5小時前

【泰格與雪兒】到底在哪阿

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

釘子戶卡都更　他一招激勵地主快..

街邊神祕服飾店「為何不會倒？」..

住飯店花100元買備品！他拿到..

「家住台北」每天高鐵通勤到新竹..

「統一商場」房東斜槓蓋住宅大樓..

降價1億！苓雅廢棄醫院1.3億..

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權..

2神秘人砸2.6億　創價收文心..

永和「排隊瘋搶豪宅」實登曝　前..

淡水社宅又+1！620戶鄰輕軌..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「心之芳庭」歇業雲品確定接手　..

泡湯還能體驗傳統宗教文化　屏東..

12坪「有故事屋」開價近500..

投資客多殺多拼出場！　在地：恐..

長輩推廟旁「神明保佑加分」　過..

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權..

高資產族無貸款買敦南億級豪宅　..

學區x公園首席　豐謙HOME+..

一表看7都「地王」周邊房價　竹..

降價1億！苓雅廢棄醫院1.3億..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366