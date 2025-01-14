一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

▲觀察七都「地王」周邊房價，5年來漲最多的是新竹縣，成長超過9成。（圖／新竹縣地政處提供）

記者項瀚／綜合報導

觀察七都「地王」周邊房價，5年來漲最多的是新竹縣，成長超過9成，但新竹市卻只有漲4成多，兩區差很大。事實上，新竹縣地王為大遠百斜對面的全國電子，屬縣二重劃區，區域環境佳，也是園區客購屋首選之一，推升房價表現。

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七都近日陸續出爐今年土地公告現值，也揭曉各縣市「地王」。住商機構觀察實價登錄，列出七都地王周邊房價以及比較5年來房價漲幅。

台北市蟬聯12年的地王台北101大樓，不僅公告土地現值高達每坪695萬元，且2024年周邊住宅平均成交行情亦高達坪108萬元，雙雙位居七大都會區之首。

新竹縣地王為大遠百斜對面的全國電子，周圍房價超過9成，為七都之最。不過，新竹市地王周邊房價漲幅只有4成6，兩者漲幅相差頗大。



行政區 地王位置 公告土地現值(萬元/坪) 蟬聯年度 2024年周邊房價(萬元/坪) 2020年周邊房價(萬元/坪) 房價漲幅 台北市 台北101大樓 695 12 108.2 94.5 14.5% 新北市 板信雙子星大樓 264 16 67.6 51.7 30.8% 桃園市 桃園區中正路、復興路交叉商業區角地 160 19 31.6 28.9 9.3% 新竹縣 竹北市公園段482地號 100 2 50.2 26.3 90.9% 新竹市 城隍廟旁中山路角地 151 2 37.0 25.3 46.2% 台中市 新光三越台中中港店 236 19 38.4 31.7 21.1% 台南市 新光三越台南中山店 115 8 25.5 16.4 55.5% 高雄市 高雄大遠百 195 12 29.7 24.2 22.7%

▲七大都會區地王周邊房價統計。（表／住商提供）

住商不動產新竹圓環昕語研加盟店長趙康翔分析，園區客購屋思維追求與工作地點相近，或是交通方便進出，較青睞新竹縣竹北市一帶，此外新竹縣有新竹高鐵特區等重劃區議題，新案推動區域房價，街廓也相較舊市區來得整潔，吸引年輕高資產族群，讓房價漲勢更勝新竹舊市區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹線地王位於光明六路東一段、莊敬南路角地，也就是大遠百斜對面的全國電子，位於縣二重劃區，周圍環境佳，除了有百貨商場，也鄰近體育場、公園、學校，區內以屋齡10年左有大樓為主，成交價已可來到6字頭。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，綜觀七大都會區地王座落位置多處商業機能最齊全的蛋黃區，也顯示各行政區發展軌跡，惟可見部分縣市反而正核心房價漲勢較顯疲弱，「如桃園市地王，位處桃園火車站旁，周邊房價僅微幅起漲不到1成。」

徐佳馨分析：「主因是此該地位處舊市區，商業機能雖成熟，但周邊素地缺乏，改建亦有不小難度，無房市議題，難以推升房價，致使漲勢較顯侷限，對民眾來說，與其搶進地王，不如前進優質新開發區，當多頭時更有前景。」

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