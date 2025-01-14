一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

▲觀察七都「地王」周邊房價，5年來漲最多的是新竹縣，成長超過9成。（圖／新竹縣地政處提供）
記者項瀚／綜合報導
觀察七都「地王」周邊房價，5年來漲最多的是新竹縣，成長超過9成，但新竹市卻只有漲4成多，兩區差很大。事實上，新竹縣地王為大遠百斜對面的全國電子，屬縣二重劃區，區域環境佳，也是園區客購屋首選之一，推升房價表現。
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七都近日陸續出爐今年土地公告現值，也揭曉各縣市「地王」。住商機構觀察實價登錄，列出七都地王周邊房價以及比較5年來房價漲幅。
台北市蟬聯12年的地王台北101大樓，不僅公告土地現值高達每坪695萬元，且2024年周邊住宅平均成交行情亦高達坪108萬元，雙雙位居七大都會區之首。
新竹縣地王為大遠百斜對面的全國電子，周圍房價超過9成，為七都之最。不過，新竹市地王周邊房價漲幅只有4成6，兩者漲幅相差頗大。
|行政區
|地王位置
|公告土地現值(萬元/坪)
|蟬聯年度
|2024年周邊房價(萬元/坪)
|2020年周邊房價(萬元/坪)
|房價漲幅
|台北市
|台北101大樓
|695
|12
|108.2
|94.5
|14.5%
|新北市
|板信雙子星大樓
|264
|16
|67.6
|51.7
|30.8%
|桃園市
|桃園區中正路、復興路交叉商業區角地
|160
|19
|31.6
|28.9
|9.3%
|新竹縣
|竹北市公園段482地號
|100
|2
|50.2
|26.3
|90.9%
|新竹市
|城隍廟旁中山路角地
|151
|2
|37.0
|25.3
|46.2%
|台中市
|新光三越台中中港店
|236
|19
|38.4
|31.7
|21.1%
|台南市
|新光三越台南中山店
|115
|8
|25.5
|16.4
|55.5%
|高雄市
|高雄大遠百
|195
|12
|29.7
|24.2
|22.7%
▲七大都會區地王周邊房價統計。（表／住商提供）
住商不動產新竹圓環昕語研加盟店長趙康翔分析，園區客購屋思維追求與工作地點相近，或是交通方便進出，較青睞新竹縣竹北市一帶，此外新竹縣有新竹高鐵特區等重劃區議題，新案推動區域房價，街廓也相較舊市區來得整潔，吸引年輕高資產族群，讓房價漲勢更勝新竹舊市區。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹線地王位於光明六路東一段、莊敬南路角地，也就是大遠百斜對面的全國電子，位於縣二重劃區，周圍環境佳，除了有百貨商場，也鄰近體育場、公園、學校，區內以屋齡10年左有大樓為主，成交價已可來到6字頭。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，綜觀七大都會區地王座落位置多處商業機能最齊全的蛋黃區，也顯示各行政區發展軌跡，惟可見部分縣市反而正核心房價漲勢較顯疲弱，「如桃園市地王，位處桃園火車站旁，周邊房價僅微幅起漲不到1成。」
徐佳馨分析：「主因是此該地位處舊市區，商業機能雖成熟，但周邊素地缺乏，改建亦有不小難度，無房市議題，難以推升房價，致使漲勢較顯侷限，對民眾來說，與其搶進地王，不如前進優質新開發區，當多頭時更有前景。」
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