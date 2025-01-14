台積電高雄P1廠外觀成型　白埔列備用地「周邊還有3字頭」

▲台積電高雄第一座P1廠今年量產，外觀已成型。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄第一座P1廠今年量產，外觀已成型。P4、P5廠日前進行環評審查，正在報編中的「白埔科學園區」有望成為台積電預備用地，環評書中提到，原本園區要等2033年土地才會整治完成，目前P4、P5廠建廠用地的第四區已整治完成，周邊還有3字頭價格。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

高雄市政府為推動半導體S廊帶，提出白埔產業園區環評案，開發範圍位於高雄市岡山區及橋頭區的台糖白埔農場，面積約88.73公頃，屬於高雄新市鎮特定區計畫範圍內土地，將發展為半導體製造產業。

白埔園區環評書內顯示，其佔地約88.73公頃，扣除公設包含20公頃的公園綠地之後，可以提供53.63公頃建廠空間。

根據臉書粉專《高雄好過日》指出，環評書預留伏筆，台積電在楠梓產業園區之後的預備用地，就是白埔產業園區，預計今年完成園區設置，2026年公共工程與廠商同步施工，也讓台積若想在P4、P5之後擴廠，立即有地可用，不會遭遇台中因取得用地不順，進度延宕的狀況。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，白埔緊鄰台1線，鄰近高雄捷運紅線岡山高醫站，介於橋頭、岡山之間，最直接受惠的區域就是橋頭的高雄新市鎮、岡山的87期重劃區。

▲白埔緊鄰台1線，鄰近高雄捷運紅線岡山高醫站，介於橋頭、岡山之間。（圖／記者張雅雲攝）

橋頭推案多集中在高雄新市鎮，目前區域僅2場預售案，「鳳凰VILLA」、「悦讀時代」，近1年均價落在3字頭，目前可售戶已不多，即將公開的預售案「達麗世界學」，開價已站上4字頭，目前區域供給相當有限。

岡山87期則是有「岡山版農16」之稱，包括隆大、皇苑、龍騰、藏美等建商，積極進場獵位卡位，率先進場的隆大營建「鳳凰信義」採預售方式銷售，為87期進場首案，總戶數201戶，均價35.6萬元，最高成交價40.8萬元，開賣9個月就完銷。「鑫龍騰鑫首席」近期開賣，根據實登，已揭露13筆交易，住家最高單價45.1萬元，創區域新高。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣