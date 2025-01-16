大伯家借400萬買房！30年後一句狠話　氣壞公公進急診

▲大伯和妯娌跟公婆借了400萬買房，過了30年卻一直沒還錢。（示意圖／記者許凱彰攝）



文／CTWANT

家家有本難念的經！一名人妻抱怨，大伯和妯娌過去跟公婆借了400萬買房，但30年過去還是沒有還錢，聽聞要請看護照顧，更表示只願意還400萬，但房子早就翻漲了好幾倍價錢，讓公公氣到住院。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》提到，公婆為人和善，什麼事都不計較，卻被吃夠夠，30年前大伯和妯娌為了買透天出租，跟他們借了400萬，卻到現在都還沒還錢。

公婆一直沒有開口催討，但倆老年紀大了，行動不便，而且各種毛病找上身，經常要看病住院，也需要有人照顧，於是詢問是否可以請外傭，沒想到妯娌表示，當年只借了400萬買房，所以只願意還400萬。

對此，公公憤怒不已，因為現在該房子最少價值6、7千萬，「妳現在還給我400萬，妳摸摸自己的良心過得去嗎？」結果妯娌一副無所謂的態度，冷回：「你愛要不要？不要就算了」，把公公氣到送醫院急救。

原PO痛批，公公人在醫院，大伯和妯娌不去探望，也不幫忙出錢，所有費用都是她和老公承擔，「我自己也是媳婦，公公婆婆對我的好，我心存感激，我會做到問心無愧」。

貼文曝光後，引發一番討論，網友紛紛留言砲轟：「不用氣，不用氣，氣死驗無傷，先把錢拿回來再氣」、「過河拆橋世界上還真的有這種人」、「人在做天在看」、「人不要臉，才有辦法做到這樣，希望他們有現世報」。

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