女友有房沒說　他怒被當外人「還叫我存錢買房」！過來人喊正常

▲意外得知女友有房，讓他很錯愕。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

在一段感情中，許多人最重視的莫過於信任與坦承，一名網友表示，與女友交往4年了，最近無意間發現，對方有一間價值超過千萬元的房子，但女友卻沒跟他坦承，讓他感覺自己像個外人，且平時不斷說要存錢、省錢，還說原PO年薪100萬，以後買房要多出一點，瞬間感覺被欺騙，貼文掀起熱論。

男網友在Dcard發文，某天使用女友電腦時，偶然看到女友弟弟傳訊討論房客的事，才驚覺女友早已有一間價值超過千萬的房子，還有穩定的租金收入。他相當震驚，因為平常女友總是強調要一起努力存錢買房，甚至時常提醒他節約開支，但卻從未提過自己擁有的房產。

原PO表示，一直認為雙方應該坦誠以待，因此毫不隱瞞地分享自己的資產情況，包括父母贈與的股票、家族遺留下的透天產權等等。相比之下，女友的隱瞞讓他感到失望，甚至懷疑對方是否不信任他；更讓他感到不平的是，女友不僅隱瞞房產，還曾提出因為他收入高，未來買房多出一點，「我的年薪約100萬，她約60萬」。

他越想越生氣，「結果搞半天自己有房，自己的婚前財產不用交代，但男生多出來的薪水都要存起來買房，真的頗雙標。現在租金也是我多出，傻眼」。

貼文曝光，掀起網友討論，「資訊不對等的不開心」、「那間房是女友跟她弟的，大概率是父母買的，而且是用來收租而不是自住」、「我家有放因為在國外置產，剛好某些原因那套房子只能過戶給我，我也不會特別提」。

不過也有網友認為，沒必要說，「懂你的心裡不平衡，但換做是我，老實說，我也不會全部攤開講，很多事情有所保留，對大家都好」、「提高買房的預算？笑死，那你就是打她家資產，而且還是婚前資產的主意啊，算盤打得太大聲了」、「財不露白，就是有那種因為錢而結婚的人，而且我會覺得感情裡有錢這件事感情就不純了，我應該也不會跟我對象說」、「給女兒的房，也不希望讓別人知道」。