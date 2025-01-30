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住家牆面粉刷一日完成　珪藻漆業者教你DIY關鍵4步驟

▲春日珪藻土總監Fion示範如何在家自己動手漆油漆。（圖／記者陳詩璧攝）

▲春日珪藻土總監Fion示範如何在家自己動手上漆料。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導 

過年9天在家，看完了所有要追的劇，假還在放，不如把家裡改頭換面，買漆料回家DIY，粉刷牆面，目前漆料有一般水性油漆、乳膠漆等的化學漆，比較不適合完工後馬上入住，若是想要一日完成，可以選擇功能型的塗料，以珪藻土製成的珪藻漆，能一日完成，也不會有油漆味，業者整理DIY粉刷牆面的4步驟，讓有心改造家裡的民眾，好上手。

春日珪藻土總監Fion曾製作一部DIY手作影片，教導購買珪藻漆的客戶，買料回家後，如何自己動手施作一面牆，簡易的操作，適合全家大小共同製作。

首先民眾想要粉刷牆面，要準備工具如下：漆料、漆盤、滾輪、養生膠帶、油紙／紙膠帶、砂紙、批刀、手套跟量尺。Fion接著提供粉刷牆面4步驟。

1、整理牆面

民眾先將要重新粉刷的牆面前傢俱移開，再來丈量牆面，方便備好漆料，接著，使用刷子或刮刀刷掉牆面的突起物或灰塵，適度補批土修補不平的地方，等批土乾燥。

▲刮掉牆面突起物，並且在牆底和插座周邊貼膠帶。（圖／記者陳詩璧攝）

▲刮掉牆面突起物，並且在牆底和插座周邊貼膠帶。（圖／記者陳詩璧攝）

2、遮蔽環境

民眾可以戴口罩、手套，把牆上的窗台、窗框或是插座周圍貼上膠帶，牆面和地面接縫處貼上養生膠帶和紙膠帶，防止產生毛邊，也防止漆料掉到地上。

3、開始塗刷

將攪拌均勻的珪藻漆倒在小提桶或漆盤，滾筒去掉多的漆料，滾筒漆不到的邊角，再用小毛刷修整細節，滾塗的方式可以從中間開始，再呈V字型上下左右的滾塗。施作時漆兩層或兩層以上(待第一層乾燥再施作第二層），漆完後會漆面會呈蛋殼狀。

▲上漆料時，可以從中間開始呈V字型滾塗，使漆料平均附著，直到漆面呈蛋殼狀。（圖／記者陳詩璧攝）

▲上漆料時，可以從中間開始呈V字型滾塗，使漆料平均附著，直到漆面呈蛋殼狀。（圖／記者陳詩璧攝）

滾塗時小提醒

上完第一層漆，一定會有看起來不平均的地方，這是正常的，上漆時建議開啟家中的電扇，可以加速乾燥。

▲上漆時開電扇，可以加速乾燥。（圖／記者陳詩璧攝）

▲民眾上漆時，可以開電扇，可以加速乾燥。（圖／記者陳詩璧攝）

4、恢復環境

等到第二次漆或第三次刷完也乾燥之後，把珪藻漆沾染的地方拿濕抹布擦掉，再把養生膠帶跟紙膠帶輕輕撕掉，最後再把傢俱歸位，因珪藻漆沒有臭味，也是水性塗料，若是不小心沾到手，可用溼抹布或溼紙巾擦掉。

珪藻漆的為日本珪藻土天然材料製成，可以調節溼氣與溫度、分解甲醛、消除異味、抗菌、防塵蟎和透氣，可以減低過敏產生，加上沒有異味、無毒、無TVOC，民眾使用珪藻漆當天完成後，該空間就可以使用不影響生活。特別要注意的是，若民眾使用一般化學製漆料自己上漆，有些化學漆含有甲醛，漆完會有味道，不建議當天使用該空間

▲▼珪藻漆業者Fion示範如何在家自己動手漆油漆。（圖／記者陳詩璧攝）

▲珪藻漆還有另外一款為DIY型珪藻土，適合做不同的呈現，若民眾想讓牆面可以有些變化，可以使用這一款。（圖／記者陳詩璧攝）

關鍵字：溼氣珪藻漆無臭味功能型漆粉刷牆面

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