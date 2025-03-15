租客退租「冰箱扛走變賣」！屋主怒報警　女辯：有告知回收報廢

▲胡女搬離租屋處時竟將房東的冰箱搬走，因此挨告。（示意圖／unplash）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名胡姓女子民國111年向邱姓男房東夫妻承租一棟3層樓透天厝，未料隔年租約到期搬離時，胡女未依約與房東進行點交，還將屋內廚房一台價值新台幣1萬2000元的冰箱搬走，邱男發現後氣炸，憤而提出侵占告訴。新竹地院法官審理後，依侵占罪判處胡女有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，胡女於111年7月12日以每月2萬5000元租下該房，租期為1年，未料隔年胡女搬離後並未依約點交房屋，還將擅自將廚房冰箱搬離，邱男發現後憤而報警。胡女警詢時辯稱，冰箱故障且維修不符合效益，經口頭告知房東後將其回收報廢，並提出估價單據為證。

但邱男出示對話紀錄，強調從來沒有同意胡女搬走、變賣冰箱，並稱胡女先前從未向她提過冰箱故障一事，是他在胡女搬離後入屋查看，發現冰箱不翼而飛，傳訊詢問後才知上情，因此憤而傳訊給胡女「你載走才告訴我冰箱壞掉，我連冰箱都沒看到」、「即使是壞掉了，你也是偷賣我的財產。」

法官審酌，胡女向邱男夫妻承租該棟透天厝，本應依租賃契約返還使用之財務，但竟擅將其所持有之冰箱侵占入己，所為甚所不該，應予相當程度之非難，併考量被告前科、素行，並參考胡女犯後否認犯行之態度、未與邱男達成和解等一切情狀，依侵占罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。