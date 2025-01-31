夫妻開心買新房　開門見「詭異1幕」秒後悔！烤箱還有剩飯

▲ 夫妻搬進新房才發現前屋主物品都還在。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合報導

搬家雖令人壓力山大，通常拿到新家鑰匙那一刻會感覺一切辛苦都值得了，英國一對夫婦卻正好相反，因為他們一開門便看見新家竟然滿是前屋主留下的物品，烤箱裡甚至還有沒吃完的食物，令他們無奈上網發文分享這段荒唐故事，引發熱烈討論。

根據《鏡報》，這對夫婦在Reddit發文說明，他們完成新房交易後滿心期待打開家門，眼前景象卻令人匪夷所思，因為屋子裡彷彿根本沒人搬走一樣，所有傢俱、衣服、廚房裡的食物全都原封不動，牆上掛著前屋主全家福，烤箱裡還有沒吃完的飯。

原PO無奈表示，「前屋主把所有東西都留下來，彷彿他們只拎了一個行李箱就走，聽說他們搬到國外了」。於是這對夫妻只好動手將前屋主的物品都打包塞進垃圾袋，卻不知該如何處置，不確定能否馬上丟棄，或是該等待法律程序確認。

前屋主一名親戚後來聯絡新屋主，聲稱想來取回一些物品並歸還他手中的鑰匙，顯然前屋主搬走時根本未告知家人。更詭異的是，前屋主還在櫥櫃裡留下一個貼上「隔離」字樣的袋子，令他們始終不敢打開。

這篇貼文引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「到底誰會留下半生不熟的食物和全家福，你確定這房子真的沒人住了嗎」、「可能屋主只是去度假，房子卻被騙子賣掉，我聽過這種故事」、「這很可疑，我懷疑可能是詐騙」。