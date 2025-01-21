台中市年增近1.5萬人　1區首購族友善成「人口黑馬」

▲截至2024年底全市人口已突破286萬人，年增近1.5萬人，北屯區穩居最強吸人口行政區第一位。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市超強人口吸力不容小覷，截至2024年底全市人口已突破286萬人，年增近1.5萬人，北屯區穩居最強吸人口行政區第一位，而舊社里年增3329人，貢獻全市22.7%額度，另外太平區也增加1795人，突破20萬人口，信義房屋專家認為，太平區為台中市環內房價最親民區，吸引大量首購族。

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根據臺中市政府民政局人口管理統計平台資料，截至2024年底，全市人口達286萬0601人，與2023年底相比增加1萬4692人，統計前5大吸人口行政區分別為北屯、南屯、太平、梧棲、西屯。

其中北屯區自2013年起，已蟬聯11年冠軍。對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「北屯區的人口紅利與建設發展兩者之間就像雞生蛋、蛋生雞的關係，因為人口移入而投入新投資建設，又因建設投資效應吸引更多人移入，其中最顯著的例子就是位在北屯舊社里的機捷特區。」

▲舊社里去年一整年增加3329人，佔全市年增1萬4692人的22.7%，意即每4個人當中就有1個人選擇移入舊社里。（圖／記者陳筱惠攝）

舊社里去年一整年增加了3329人，佔全市年增1萬4692人的22.7%，意即每4個人當中就有1個人選擇移入舊社里，區內有3個捷運站、2個台鐵站、緊鄰74號快速道：而大型連鎖店家接連插旗，搶進推案的建商品牌超過15家，是其餘地區難以比擬。

觀察5大吸人口行政區中，三屯區之外，就屬以太平區強勢登榜。該區內人口增加最多的新高里，擁有明星學區新高國小、特色馬卡龍公園，以及沿74號道開發的新光重劃區，新案堆疊加上北屯外溢效應，近期已出現5字頭成交紀錄。

▲屋齡新、雙語公立學區加上中古房價3字頭，太平新光重劃區總價約落在1200萬元~1500萬元內，對首購族來說相當友善。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋太平樹孝店經理林佳宏表示：「太平分成舊區與新光重劃區，而新光重劃區內全都是屋齡10年內的新房，也因太平有著大樓產品的斷層，區內10~ 20年屋齡的大樓幾乎沒有，現代人偏好新大樓，因此也造就新光重劃區相當交易熱門。」

林佳宏說：「屋齡新、雙語公立學區加上中古房價3字頭，總價約落在1200萬元～1500萬元內，對首購族來說相當友善，也讓太平新光重劃區都成為首購族的首選，環顧目前鄰近的潭子區預售屋房價來到4字頭，雖然太平區預售屋最高同樣站上4字頭，新古屋的性價比就出現。」

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