汐止社宅1.5億被砍！地點曝光「原本要蓋監獄」　大票人看傻

▲該區曾被規劃蓋監獄。（圖／翻攝自臉書／政客爽）

記者周亭瑋／綜合報導

近來，立院審查114年度總預算案，藍白聯手刪減行政院各部會預算，掀起軒然大波。其中，國民黨立委廖先翔提案，刪除汐止白匏湖社宅1.5億元預算，也引起討論；就有粉專發現，該地點位在杳無人煙的山上，甚至曾被規劃建設成女子監獄，於是力挺刪除預算。

針對汐止社宅1.5億的預算被砍，臉書粉絲團「政客爽」直言，「笑死，花1.5億蓋社會住宅在沒有人的山上，這規劃者是魔戒裡的樹人嗎？」

不僅如此，早在2017年，法務部就曾看中白匏湖山區約20公頃的土地，打算投入25億元，興建台北第二監獄，完工後可收容士林看守所、女子看守所共2000餘人犯。

然而，當年汐止居民強烈反彈，在地議員也不分藍綠反對；時任的新北市政府也表示，不贊成法務部在汐止重啟台北二監興建計畫，沒有協商餘地，盼能改變規劃，後來法務部才作罷。

拉回如今的「白匏湖社宅案」，廖先翔強調，自己支持社宅政策，「但一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住？該基地地點的聯外交通也在汐止的咽喉，對已相當嚴峻的汐止交通來說，無疑是雪上加霜。」

對此，大票網友洗版留言，「這真的很扯欸，社宅選在一個原本要蓋女子監獄的地方」、「這種鬼地方熊貓也不會送吧」、「廖先翔比喻傳神」、「好山好水XDDDD」、「是要蓋給什麼人住的阿」、「邊緣人社宅」、「這什麼鬼宅」、「鳥不生蛋的地方，哪種人會想住」。

推薦閱讀

柯建銘「地震是老天震怒」被炎上！媒體人急勸1句 網炸鍋了

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」 媒體人笑了

日本地鐵「通勤1巨雷」台灣超常見！ 部落客喊：會被罵死