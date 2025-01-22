新莊豪宅1.7億無貸款交易　買方與光纖大老有關





▲新莊第一豪宅「遠雄95」高樓層戶以1.7億元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新莊第一豪宅「遠雄95」高樓層戶以1.7億元交易，經查買方為3位李姓自然人，大有來頭，與台通光、台智光董事長李慶煌有關，且以無貸款買進，財力雄厚。房仲表示，副都心規劃不少頂級商辦，一些企業主們對該豪宅會感興趣。

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近期實價揭露，新莊第一豪宅「遠雄95」39樓戶以1億7181萬元交易，拆算單價高達81.2萬元，但實登備註含裝潢費、含傢俱設備費。

經查謄本，買方為3位李姓自然人，為無貸款交易，財力驚人。進一步觀察買方登記地，發現其大有來頭，其中一人登記地與「新弟投資公司」相同，而該公司負責人就是台通光、台智光董事長李慶煌。

攤開實價登錄紀錄，「遠雄95」去年共出現5筆交易，總價落在1億~1.7億元，成交單價則多在6字頭，本次交易的39樓戶為2024年單、總價最高的1戶。

▲「遠雄95」2024年交易紀錄整理。（表／記者項瀚製）

東森房屋新莊副都心加盟店東林平川表示，「遠雄95」位於新莊副都心，低樓層戶為事務所，高樓層為一般住宅，加上景觀視野，價格表現也會稍強一些，以本次39樓戶來說，裝潢費抓每坪10萬元左右，「扣掉裝潢傢俱，該戶成交價應逼近7字頭，而區域新案小宅最高則已突破8字頭。」

林平川指出，新莊副都心早期規劃不少中大坪數社區，但真正破百坪的豪宅少，「遠雄95」仍有稀缺性，且坐落新北大道、中華路口，旁邊就是清溪川，位置不錯，但由於總價高，去化還是需要時間。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，雖然在新莊規劃上億、甚至總價逼近2億元豪宅，直覺上可能覺得有些「格格不入」，但事實上副都心設有許多高級商辦大樓，區內少有的頂級豪宅能吸引企業主老闆們的目光。此外，新北產業園區的企業主基於地緣性考量，也是新莊豪宅市場的主力客戶。

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