五期挑高CP值好宅　中古屋單價只要新案一半「附1種車位更加分」

▲選擇西區居住者，多是基於豐富的居住機能及優良學區，帶動相關商圈物件最受青睞，有學齡兒的家庭多以休旅車代步。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年快速發展，許多新興重劃區因興建及規劃中的建設受到高度矚目，區域內的預售案屢創高價。但對於有居住剛需、價格考量的許多民眾來說，機能成熟的傳統台中市區，則有更符合CP值的選擇。信義房屋專家表示西區中古屋，單價與預售差快一半，公益路、美村路等最受歡迎的中古電梯大樓物件。

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西區五期重劃區內，30年左右的中古電梯社區，含車位的3房標準產品總價約在1300~1500萬元間，單價37~42萬元與新案的單價65~72萬差幾乎1倍，同樣能享受優質機能。

信義房屋中二區協理王聖憲表示：「西區的人口密度僅次於中區，其中，五期重劃區發展已久，內有『餐廳一級戰區』公益路、及美村商圈等，更因鄰近國美館、勤美綠園道等，生活機能成熟。」

信義房屋公益忠明店長蔡侑臻補充：「五期重劃區購入者，有一大部分是家有學齡兒的家庭，出入常須開車接送，這些家庭多休旅車作為代步工具，因此在選擇物件上，配有出入方便的平面車位最受歡迎，其次則是可以停較高車型的上層機械車位，較為符合客戶需求。」

▲30年左右的中古電梯社區，以1500萬元以下的含車位標準品的物件為交易大宗。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，蔡侑臻也提到，五期重劃區內大墩十一、十二街，東興路、大同街等部分區域，屬於知名大新國小、及大業國中的學區範圍，亦有30年左右的中古電梯社區提供選擇，同樣以1500萬元以下的含車位標準品的物件為交易大宗。

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