小基地營建成本高1.5倍　建商嘆「用一流錢蓋三流品質」

▲蔡漢霖表示，小基地建案讓城市開發破碎化，且營建成本比一般工地高出1.5倍，因此在發包時很容易因成本與預期不同，導致不請照、不開工的狀況。（圖／CTWANT提供，下同）

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新北市三重六張街建案，因開挖地下室施工不慎，造成兩旁鄰房傾斜、倒塌，該建案基地僅97坪，引發小基地施工品質、風險與開發效益的檢討。CTWANT記者調查，缺工讓營建成本居高不下，去年漲最兇的是機電工程逾4成，其次是泥作工。「小基地營建成本比一般工地高出1.5倍」，北市都更學會理事長、連雲建設總經理蔡漢霖直言，現在危老小案是「一流的成本，蓋三流的品質！」

「雙北小基地營造成本，可能每坪就40、50萬元造價，比一般正常建案高1.5倍到2倍都有可能，很誇張啊！」蔡漢霖解釋，建案雖小，但也是五臟俱全，一樣要設計、監工，工人做半天工，要算一天工資，發電機、消防各項設備也都是一套，少不了，所以每坪造價相對較高。

根據內政部統計，都市更新條例於1998年11月上路以來，截至2024年12月底，26年間全國各縣市總核定件數為1199件，完工數只有626件，已核定卻未動工的達321件；另，危老條例2017年5月上路至今8年，全國已核准共4069案，動工案件共2252件，也就是說，包括未拿建照及拿到建照卻未動工的就有1817件。

另根據台北市建管處資料，核准的982件危老案中，有137件已備註失效，其中更有35件為已獲得滿額40%之容積獎勵。安信建經總經理張峰榮表示，在取得政府危老核准後，起造人應於180日內申請建照，至多可再申請延展一次，超過期限則予以失效，他認為「缺乏興建資金」是重要因素之一。

「大部分建商應該都是申請都更或危老核准後，才發現發包不出去，因為成本太高了，所以遲遲不請照、不開工。」蔡漢霖就說，4、5年前，大小基地造價還沒有差那麼多，可是現在真的缺工太嚴重，為了搶人、搶工班，小基地只能付出更高的成本。

立穩營造董事長陳舜智就說，現在國內工程去化量很大，民間在建工程以及預售案，箭在弦上不得不發的案子，還有政府2024年釋出公共工程7800億元的工程量，讓營造市場非常缺工，去年缺工最嚴峻的機電工程，一年來成本漲幅約4成，次之的是泥作工程，漲幅近1.5成。

▲陳舜智表示，住宅大樓去年1月機電工程報價每坪約2.2萬元，一年內漲價到每坪3.6~4萬元，現在台北每坪機電要4~5萬元。

陳舜智解釋，鋼筋綁紮、模板工能用引進外勞緩解缺工，但機電工程難以引進整合人才，隨智慧建築興起，一棟大樓的機電內容物比以前多3~4成；以前機電工程占整體營造成本約1成多，現在飆升到2成多，非常誇張。

不只機電，幾乎每個工種都在「搶人大作戰」，CTWANT記者採訪建商、營造商、承包商，大家最苦惱的就是「工作已滿載，招嘸人」，除非提供更高工資誘因；而就算高價請到工人，素質也是參差不齊。

一位不具名建築師就抱怨，「現在引進的外勞沒辦法溝通，做錯只能不斷敲掉重做；本國勞工也沒有比較好，要他做到應有的品質，好像是他給你的一個恩惠，這種情況下，我們要怎麼監造、要求施工品質？」

另一不具名建商董座也有同感，「你根本沒有辦法要求工人，看他隨便做，你還要好聲好氣跟他拜託，『大哥，不要這樣』，稍微嚴厲一點，他就說『不然你找別人』」他嘆，「現在是甲方最卑微的時刻。」

根據CTWANT記者了解，鋼筋綁紮工程的台籍勞工一天做400、500公斤，工資3000~3200元；外籍勞工一天可做1頓，工資2800~3000元。一名承包商坦言，台籍勞工確實工率低，老師傅也有「脾氣」，「工率、品質跟營造廠發包的預算有關，可以要求每場(工地)的品質在哪，但相對要求品質也會做比較慢，工資也較高。」

▲陳舜智說，政府2024年釋出公共工程7800億元的工程量，創近17年新高，讓營造市場非常缺工，整體營造成本一直在往上。

蔡漢霖就說，現在營建業很明顯勞力供需失衡，就容易有炒作、哄抬的情況，像他們具規模的建設公司、手邊推案基地也不是太小，有時都還追不上營建成本的漲幅，更何況小型建商、小基地開發，用不起好東西，也請不到好工班，請到的工班也是天價，導致成本估算錯誤，不是開不了工，就是施工到一半的急踩煞車成爛尾樓，「小基地根本是用一流的錢、一流的工資，請三流的工人、三流的包商，真的很不符合經濟成本！」

小基地旁的鄰房該如何自保？建築師陳逸軒建議，應盡力配合開工前鄰房鑑定，若有發現建物安全性隱患，能提早於施工前補強；工程中，注意開挖時房屋是否有明顯的裂縫或傾斜，若發現裂縫及劇烈變化產生，應立即向工地及主管機關反應，並立刻遠離建物。

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