ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北部「2字頭」建案登場！2房高樓有海景、3房高坪效「鴻灃悦」幫小資輕鬆成家

▲「鴻灃悦」是目前草漯重劃區備受矚目的最Chill校園宅。（影／即新聞）

▲▼ 北部,桃園,草漯,2字頭,建案,鴻灃悦,小資族,成家,草漯重劃區。（圖／擷取自即新聞影片）

▲位於草漯重劃區且又是校園預定地首排的「鴻灃悦」，現在每坪祭出「2字頭」的親民價格。（圖／擷取自即新聞影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著新春的腳步逼近，不少人將買房列入新年的計劃清單。然而，在房價持續攀升的今天，要找到價格合理，同時兼具生活便利與居住品質的物件，實屬不易。尤其北部的小資族看著房價一步步往上堆疊，再也回不去，更是感嘆「北部居大不易」。不過，正當其他重劃區的房價動輒突破6字頭、甚至超過千萬，位於草漯重劃區且又是校園預定地首排的「鴻灃悦」，現在每坪祭出「2字頭」的親民價格，讓有心成家的小資族也能輕鬆圓夢。

草漯重劃區就位於航空城計劃的中心，先天就具備便利的交通優勢，且距離桃園高鐵站與桃園機場僅需幾分鐘車程，無論前往外縣市或國外旅遊、商務出差，都比其他區域的居民少了更多的時間成本。此外，華泰名品城、IKEA等國際級商圈也近在咫尺，為草漯重劃區的住民提供高效又便利的生活環境。

▲▼ 北部,桃園,草漯,2字頭,建案,鴻灃悦,小資族,成家,草漯重劃區。（圖／擷取自即新聞影片）

值得一提的是，草漯重劃區的周邊其實發展已久，區內的大觀路商圈生活機能便利，「鴻灃悦」的住戶僅需3分鐘車程即能抵達，一次逛遍全聯和寶雅，不論是採買生鮮、生活用品，還是快速解決一餐，都非常便利。規劃後的草漯重劃區腹地更為廣大，區內也預計成立多座公園綠地，讓居民在繁華與寧靜之間取得完美平衡！

作為區域內的亮點建案，「鴻灃悦」不僅位於校園預定地的首排席位，更緊鄰千坪公園預定地，居住於此，既能享受校園景觀的清幽視野以及永久棟距，每日晨昏間還能近距離感受大自然的療癒力量。

致力於為單身小資族、小夫妻和小家庭打造理想中的家園，「鴻灃悦」的室內格局即以2～3房、中小坪數設計為主。其中，35.55坪、3房2衛的房型採正三房設計，超高坪效標榜每個房間都能放得下雙人床、書桌和衣櫃，衛浴更設有浴缸，讓忙碌的家人可以輕鬆泡個澡，只要回到家就能卸下生活疲勞。

▲▼ 北部,桃園,草漯,2字頭,建案,鴻灃悦,小資族,成家,草漯重劃區。（圖／擷取自即新聞影片）

適合獨居或小夫妻生活的25.47坪2房2廳房型，不僅提供寬敞的客餐廳設計，兩間臥室的空間尺度也都強調可以「三面下床」，為每位居住者預留充裕的生活空間。

▲▼ 北部,桃園,草漯,2字頭,建案,鴻灃悦,小資族,成家,草漯重劃區。（圖／擷取自即新聞影片）

然而，現在的看房族群不僅重視是否有充足空間，品質與美感兼具的建材，也是細節控會關注的焦點！因此，「鴻灃悦」在室內建材的選擇上更是不馬虎，除了每戶皆配備林內三機、義大利品牌Cassina衛浴，戶戶更贈送廚下型淨水器，直接幫住戶省下一筆裝修和電器成本，也為住戶的生活品質把關！景觀方面，2房高樓層的房型甚至還可以遠眺海景，可以說為生活增添一份難得的愜意與詩意。

▲▼ 北部,桃園,草漯,2字頭,建案,鴻灃悦,小資族,成家,草漯重劃區。（圖／擷取自即新聞影片）

更難得的是，「鴻灃悦」目前每坪單價仍維持「2字頭」，相比中路重劃區與三峽北大重劃區動輒6字頭的房價，「鴻灃悦」不到1000萬的總價相對輕盈好入手。千坪大基地、三面臨路的設計，加上完善的公設規劃，以及便利的生活機能與居住舒適度，方方面面皆滿足首購族與換屋族的需求，而隨著航空城計劃逐步推進，周邊預計也將迎來更多基礎建設與公共設施，種種脈動都顯現了「鴻灃悦」未來增值潛力可期，對於已購客來說，入主「鴻灃悦」已經不再只是單純的買房自住，更是搶占未來區域紅利的最佳時機。

【鴻灃悦】質感文旅2～3房
鴻灃悦官網：https://reurl.cc/r3ARR1
禮賓專線：03-483-3899
接待中心：觀音區大觀路一段443號旁

關鍵字：北部桃園草漯2字頭建案鴻灃悦小資族成家草漯重劃區

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7532

淡江大橋串聯淡海便捷新生活！「鴻灃COMO」軸心地段搶在起漲前

想以更少負擔買房的民眾以及長期置產客，不妨將目光轉向淡海新市鎮，其中新案「鴻灃COMO」交通便捷，家門口即有公車站牌，一線直通捷運紅樹林站，沿路新市二路直行散步約15分鐘可至輕軌，開車族只要約5分鐘車..

3/8 11:03

高雄文山特區「斷頭房」比市價低200萬　購屋族卻陷兩難

房市買氣熱，央行祭出第七波信用管制，不少民眾想趁機撿便宜，就有網友上網發問，房仲說可以投資文山特區斷頭房，比市價便宜快200萬元，但他擔心不能貸款，於是上網問網友，是否該買仁武新成屋就好？信義房屋專家表示，入手預售換約需準備較多自備款。

45分鐘前

高齡化浪潮推動不動產市場轉型　養老住宅需求飆升、創新服務成關鍵

隨著台灣快速邁入高齡化社會，65歲以上老年人口比例持續攀升，對不動產市場的影響日益顯著。根據內政部最新數據，截至2024年第一季，全台65歲以上老年人口已達415萬人，佔總人口的17.8%。預計到2025年，這一比例將突破20%。

1小時前

羽球場公設打破格局框架！青埔「樺龍淳藝」融合藝術與科技　讓家擁有獨特品味

桃園青埔因為國際與藝術的相互交融成為城市新地標，從兒童美術館的藝術之丘到綠意盎然的青塘公園，加上高鐵、桃園國際機場的便捷交通，青埔以國際視野與現代生活交融，成為北台灣令人矚目的未來城市。藝術與文化已經成為青埔最迷人的標誌，此處不僅是居住地，更展現了生活品味。

2小時前

北市原民大樓屋齡僅20年　建築師揭「外牆剝落」主因

羅斯福路一段「原民大樓」驚傳傾斜，但建管處表示，初步認為該大樓無傾斜，未影響結構安全，僅外牆石材剝落，將依法裁罰該大樓管理單位6萬元。經查該大樓屋齡僅約20年，所有權人是中華民國。

2小時前

北部「2字頭」建案登場！2房高樓有海景、3房高坪效「鴻灃悦」幫小資輕鬆成家

正當其他重劃區的房價動輒突破6字頭、甚至超過千萬，位於草漯重劃區且又是校園預定地首排的「鴻灃悦」，現在每坪祭出「2字頭」的親民價格，讓有心成家的小資族也能輕鬆圓夢。

3小時前

9天春節假期賞屋不打烊　台中豪宅案最狂「幾乎無休」

2025年春節長假長達9天，不僅讓台商與企業主紛紛返台，更有機助攻房市買氣，台中各大建案為搶攻新春商機，從豪宅建案到自住型產品紛紛提早開工並推出活動迎接賞屋潮，可望為新春帶來一波亮眼的業績表現。

4小時前

1天1億！　興富發奪2024上市櫃建商營收王

2024年上市櫃建商營收排行，前三名是興富發、欣陸、冠德。其中，興富發營收365億元，剛好1天1億元，雖然年減幅度不小，但還是奪下年度營收王寶座，展望今年該公司有高達920億元新案完工量體，目前銷售已7成，營收有望推升。

5小時前

台積效應激勵！嘉義成南台灣房價黑馬　3年大漲4成

台積電在南台灣設廠，長期處於相對低房價的高雄、台南、嘉義，一躍成為全台房市交易熱區。根據房仲網統計，南部五縣市近3年房價表現，普遍價格穩健上揚，其中嘉義市的房價最驚人，3年成長4成，漲幅居南部五縣市之冠。

6小時前

建築師不怕被科技取代？　大老看：美學藝術「AI搞不出名堂」

AI（人工智能）浪潮來勢洶洶，各行各業都面臨新的挑戰，同時也可能出現新的機會。對於高度專業的建築師領域，AI在實務上扮演著什麼角色？有一天會取代建築師的工作嗎？

7小時前

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

男花889萬買房！7年後驚見地..

橫跨雙北生活圈！環狀線南北環C..

「泰山勇士」來了！　塭仔圳新案..

台中房價70萬成常態　賴正鎰：..

北市原民大樓屋齡僅20年　建築..

台東土很黏！磁吸中南部退休族　..

在地也喊扯！　岡山地上權每坪3..

年薪120萬！女友爸媽稱「有房..

房價仍在漲「卻80萬賠售」是警..

1天1億！　興富發奪2024上..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄文山特區「斷頭房」比市價低..

養老住宅需求升、創新服務成關鍵

青埔「樺龍淳藝」融合藝術與科技..

北市原民大樓屋齡僅20年　建築..

北部「2字頭」建案登場！

9天春節假期賞屋不打烊　台中豪..

1天1億！　興富發奪2024上..

台積效應激勵！嘉義成南台灣房價..

建築師不怕被科技取代？　大老看..

台中房價70萬成常態　賴正鎰：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366