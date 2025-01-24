北部「2字頭」建案登場！2房高樓有海景、3房高坪效「鴻灃悦」幫小資輕鬆成家

▲「鴻灃悦」是目前草漯重劃區備受矚目的最Chill校園宅。（影／即新聞）

▲位於草漯重劃區且又是校園預定地首排的「鴻灃悦」，現在每坪祭出「2字頭」的親民價格。（圖／擷取自即新聞影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著新春的腳步逼近，不少人將買房列入新年的計劃清單。然而，在房價持續攀升的今天，要找到價格合理，同時兼具生活便利與居住品質的物件，實屬不易。尤其北部的小資族看著房價一步步往上堆疊，再也回不去，更是感嘆「北部居大不易」。不過，正當其他重劃區的房價動輒突破6字頭、甚至超過千萬，位於草漯重劃區且又是校園預定地首排的「鴻灃悦」，現在每坪祭出「2字頭」的親民價格，讓有心成家的小資族也能輕鬆圓夢。

草漯重劃區就位於航空城計劃的中心，先天就具備便利的交通優勢，且距離桃園高鐵站與桃園機場僅需幾分鐘車程，無論前往外縣市或國外旅遊、商務出差，都比其他區域的居民少了更多的時間成本。此外，華泰名品城、IKEA等國際級商圈也近在咫尺，為草漯重劃區的住民提供高效又便利的生活環境。

值得一提的是，草漯重劃區的周邊其實發展已久，區內的大觀路商圈生活機能便利，「鴻灃悦」的住戶僅需3分鐘車程即能抵達，一次逛遍全聯和寶雅，不論是採買生鮮、生活用品，還是快速解決一餐，都非常便利。規劃後的草漯重劃區腹地更為廣大，區內也預計成立多座公園綠地，讓居民在繁華與寧靜之間取得完美平衡！

作為區域內的亮點建案，「鴻灃悦」不僅位於校園預定地的首排席位，更緊鄰千坪公園預定地，居住於此，既能享受校園景觀的清幽視野以及永久棟距，每日晨昏間還能近距離感受大自然的療癒力量。

致力於為單身小資族、小夫妻和小家庭打造理想中的家園，「鴻灃悦」的室內格局即以2～3房、中小坪數設計為主。其中，35.55坪、3房2衛的房型採正三房設計，超高坪效標榜每個房間都能放得下雙人床、書桌和衣櫃，衛浴更設有浴缸，讓忙碌的家人可以輕鬆泡個澡，只要回到家就能卸下生活疲勞。

適合獨居或小夫妻生活的25.47坪2房2廳房型，不僅提供寬敞的客餐廳設計，兩間臥室的空間尺度也都強調可以「三面下床」，為每位居住者預留充裕的生活空間。

然而，現在的看房族群不僅重視是否有充足空間，品質與美感兼具的建材，也是細節控會關注的焦點！因此，「鴻灃悦」在室內建材的選擇上更是不馬虎，除了每戶皆配備林內三機、義大利品牌Cassina衛浴，戶戶更贈送廚下型淨水器，直接幫住戶省下一筆裝修和電器成本，也為住戶的生活品質把關！景觀方面，2房高樓層的房型甚至還可以遠眺海景，可以說為生活增添一份難得的愜意與詩意。

更難得的是，「鴻灃悦」目前每坪單價仍維持「2字頭」，相比中路重劃區與三峽北大重劃區動輒6字頭的房價，「鴻灃悦」不到1000萬的總價相對輕盈好入手。千坪大基地、三面臨路的設計，加上完善的公設規劃，以及便利的生活機能與居住舒適度，方方面面皆滿足首購族與換屋族的需求，而隨著航空城計劃逐步推進，周邊預計也將迎來更多基礎建設與公共設施，種種脈動都顯現了「鴻灃悦」未來增值潛力可期，對於已購客來說，入主「鴻灃悦」已經不再只是單純的買房自住，更是搶占未來區域紅利的最佳時機。

【鴻灃悦】質感文旅2～3房

鴻灃悦官網：https://reurl.cc/r3ARR1

禮賓專線：03-483-3899

接待中心：觀音區大觀路一段443號旁