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高雄文山特區「斷頭房」比市價低200萬　購屋族卻陷兩難

▲▼美術館,看屋,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友上網發問，房仲說可以投資文山特區斷頭房，比市價便宜快200萬元。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣熱，央行祭出第七波信用管制，不少民眾想趁機撿便宜，就有網友上網發問，房仲說可以投資文山特區斷頭房，比市價便宜快200萬元，但他擔心不能貸款，於是上網問網友，是否該買仁武新成屋就好？信義房屋專家表示，入手預售換約需準備較多自備款。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

一名網友在網路論壇《mobile01》上以「買斷頭房還是新成屋好？」發出詢問，表示之前帶看的房仲傳line來可以投資斷頭房，透露手上有一間在文山特區，總價十分優惠，比市價便宜了快200萬元。

一開始聽了覺得很心動，感覺現買現賺，但爬文後發現，斷頭房好像要付之前原屋主所有繳出的錢，還不能貸款，也要承擔一定的風險。不如買仁武看的新成屋，忍不住上網問網友的意見。

有網友表示，不同地點的房是比較難比較，還是看你買房的需求。也有網友分析「你幫他解套，房仲說虧200萬元是真是假？哪天你買了換你斷頭，有人會幫你解套嗎？」

▲▼高雄,看屋,房仲 。（圖／記者張雅雲攝）

▲預售屋轉賣換約若有加價，中間出現的溢價，需以現金支付。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源提醒，預售屋在2023年7月1日《平均地權條例》上路前取得，還有轉賣換約的機會，目前文山特區成交價已站上4字頭，若2~3年前取得文山特區的物件，當時3字頭成交價確實已低於目前市價。不過若賣家換約沒有低於入手價，雖然以低於市價轉手，也不能稱為「斷頭」屋。

《住宅週報》社長陸敬民表示，對剛需自住客而言，現在資金不足的投資客，正在低調甩貨，若轉手價格仍是2~3年前的購入價，平轉溢價3~5%間可入手，等於只加上一些雜支成本，「因為預售屋換約是2~3年前價格，全新預售是現在價格，若以總價考量，買平轉換約勝過全新預售。」

不過若想入手這類預售屋換約的物件，雖然總價較目前市價低，周清源提醒，預售屋轉賣換約若有加價，中間出現的溢價，需以現金支付，有意購買這類產品的民眾，就得準備較多自備款。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

關鍵字：房市斷頭房新成屋文山特區仁武信義房屋

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