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新年買新家具！設計師點名「5種超美雷品」會幻滅

新年想購新家具？這些會讓你幻滅　設計師點名「5種超NG雷品」

▲徜徉在自己精心布置的居家空間裡，是令人放鬆又紓壓的一件事，但居家單品到底有那些是「雷品」呢？設計師來告訴你。（示意圖，pexels）

文／鏡週刊

農曆過年要來臨了，想趁此機會購置新家具、增添新氣象嗎？打造一個舒適、美觀的居家空間，是許多人夢寐以求的事。然而，在選購家具時，容易被美感吸引而忽略實用性，最終可能導致後悔。室內設計師分享了5種他們「根本不會買」的家居雷品，提醒消費者在入手前三思，以免踩中這些「好看卻不實用」的地雷。

毛地毯：美觀背後的過敏隱憂

新年想購新家具？這些會讓你幻滅　設計師點名「5種超NG雷品」

▲家中若有過敏體質成員，毛地毯就非常不推薦。（示意圖，pexels）

毛地毯因其溫暖和氛圍感十足的特質，常是許多人裝飾居家的首選。然而，設計師指出，市面上許多價格親民的毛地毯使用人造纖維製成，不僅耐用性差，還容易脫毛、產生毛屑，對家中有過敏體質的成員尤其不友善。如果真的需要地毯，建議選擇天然材質的平織款，更耐用且易於清潔。

吊衣桿：美感只存在於雜誌圖片

新年想購新家具？這些會讓你幻滅　設計師點名「5種超NG雷品」

▲擺在家裡是否真的適合，需要再三考量。（示意圖，pexels）

吊衣桿是雜誌常見的居家單品，價格也相對實惠，但實際應用卻充滿挑戰。設計師指出，吊衣桿的美感取決於周圍環境，若旁邊擺滿收納櫃或衣物堆積如山，只會顯得雜亂無章。此外，掛滿不同色系的衣物，完全無法呈現圖片中的簡約效果。這類單品需要開闊的空間才能發揮其裝飾作用，並非適合所有家庭。

人造花：綠意背後的灰塵困擾

新年想購新家具？這些會讓你幻滅　設計師點名「5種超NG雷品」

▲人造花看似沒什麼缺點，但久了未擦拭清潔，細碎的結構會積滿厚重、難清理的灰塵。（示意圖，pexels）

人造花以其永不凋謝、免照顧的特性，成為許多植物殺手或忙碌的上班族首選。然而，設計師坦言，人造花容易積滿灰塵，尤其是複雜的枝葉結構，使清潔變得更加困難。若未經常打理，原本用來增添生氣的擺飾，反成為沾滿灰塵的扣分多餘品。

捲簾：老氣與時代感的錯配

新年想購新家具？這些會讓你幻滅　設計師點名「5種超NG雷品」

▲它已不再是提升居家空間的元素。（示意圖，pexels）

捲簾因上下滑動的設計而受到青睞，常用於遮光和隱私防護。但設計師直言，捲簾已經過時，無法提升居家空間的氛圍，反而容易給人老舊的感覺。如果希望選擇更具設計感的窗簾，建議改用其他材質與樣式，以提升整體居家質感。

居家擺飾：美好幻想下的實用性挑戰

新年想購新家具？這些會讓你幻滅　設計師點名「5種超NG雷品」

▲想布置家裡、擺自己喜歡的裝飾品、小物或公仔，同時又需兼顧整體和諧、不突兀雜亂，可說是取捨中的一大課題。（示意圖，pexels）

看到喜歡的居家擺飾，無論是公仔、漫畫人物還是其他小物品，很多人都難以抗拒。然而，設計師提醒，這些擺飾若未與家中裝潢搭配得當，容易顯得突兀甚至雜亂。購買擺飾前，應先檢視家裡是否真的需要填補空白空間，避免因為一時衝動購物，導致整體風格失衡。

家具選購不僅要考量外觀，更需注重實用性與整體搭配。與其買回不實用的單品，不如選擇真正適合自己的家具，讓家成為真正的避風港，而非擺設雜亂的倉庫。


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關鍵字：家具雷品實用性室內設計選購

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