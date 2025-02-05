太貴了！　美國房屋銷售量跌至近30年最低水平

▲美國房屋銷售創新低，購屋負擔成本高讓人買不下去。（示意圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國買房也大不易！美國房市連續第二年低迷，2024年成屋銷量跌至1995年以來最低。經濟學家指出，房貸利率居高不下、房價上漲及市場房源稀少，讓買家買不下手。

根據全美房地產經紀人協會（NAR）1月24日發布的報告，去年美國成屋總銷售量僅剩406萬戶，是繼2023年後，銷售再次降至1995年以來的新低紀錄。NAR指出，去年全美房屋中位數價格達到歷史新高，約40.75萬美元（約台幣1332萬元）。

房貸利率從疫情時期的低點攀升，使得美國房地產市場近年處於低迷狀態。根據房地美（Freddie Mac）的數據，30年期房貸平均利率於2023年10月攀升至近8%的高點，去年9月雖曾一度降至兩年來低點，但大多時候都在7%左右。

高額的房貸成本讓想買房的人買不下手，而能負擔價位的房源又短缺難尋。NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，「從1995年到現在，美國人口增加7000多萬人，房屋銷售量卻那麼低？部分原因可歸咎於可負擔性問題：創紀錄的房價、房貸利率上升以及房源短缺。」

雖然去年12月首購族占總銷售量的31%，有略為成長。然而，2024年整年的首購族占比僅24%，遠低於歷史水平的40%。房地產經紀公司Redfin數據顯示，房屋平均銷售時間延長至52天，創兩年新高。

房利美（Fannie Mae）經濟學家表示，雖然疫情以來的房價和房貸利率持續上漲，讓許多人沮喪，但2024年底的購屋情緒有上升趨勢，反映出人們正在適應市場較高的價格。

西雅圖貸款公司Flyhomes Mortgage推估，人們逐漸接受6%～7%的房貸利率為「常態」，2025年房市可望回升。而CNN報導，對買家來說，今年美國房市可能不會有太大改善，到2026年，房貸利率預計將保持在6%以上。