鄰家小年夜飄惡臭！她「怕觸霉頭」忍到初三　警破門屋主已腐爛

▲新加坡一座組屋在新年期間飄出惡臭，警方破門發現屋主陳屍屋內。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

新加坡位於西海岸通道（West Coast Drive）的一棟組屋在新年期間傳出異味，警方抵達現場後，發現一名53歲華裔男子疑因獨居暴斃家中，遺體已腐爛多日，但當局目前初步排除案件涉及刑事成分的可能。

據《新明日報》報導，當地一名女鄰居透露，相關單位早在1月27日小年夜時便已飄出臭味，但由於當時新年將至，她擔心會觸霉頭，因此便未多加理會，默默忍受臭味。直到1月30日初三當天，惡臭瀰漫到了整個樓層，甚至從高樓飄至底層，附近住戶才忍無可忍報警求助。警方接獲報案後迅速趕到現場，破門後發現53歲的男屋主陳屍屋內，屍體高度腐爛。

據了解，死者生前與父親同住，不過父親3、4年前去世後，他就一直獨居至今，唯一已婚的妹妹也鮮少前來探望。鄰居指出，死者平常行蹤飄忽不定，偶爾出現後又消失數月，「我不知道他從事什麼職業，但我上一次見到他已是去年12月，他當時甚至還剃了光頭。」

今年年前，有鄰居發現死者未如往年般清理屋外神龕。儘管他們心生疑惑，但以為死者出國或投靠家人，於是便未加深究，直到相關單位在小年夜傳來異味，才意識到死者可能出了事。然而，由於當時年節將近，鄰居擔心談及喪事不吉利，因此選擇沉默，「過年說這些很不舒服，也怕搞錯造成誤會，沒想到竟發生這種事。」

另一名男鄰居表示，不少住戶在初一、初二期間都外出拜年，因此大家都未察覺異味加重，直到初三臭味蔓延整棟大樓，才報警求助。警方接獲通報後，於1月31日上午11時抵達現場，並確認男屋主已死亡多日。報導稱，死者屋內雜亂無章，客廳、廚房和臥室全堆滿了雜物，顯示死者生前生活潦倒。