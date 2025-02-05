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桃園站前20年屈臣氏搬　房東招手新租客親吐：很傷心

記者項瀚／桃園報導

桃園站前開業20多年的屈臣氏，是當地指標店面，但在2023年中撤出，搬到隔壁店面，舊址如今仍空置，每月開價60萬元。房東透露，當初屈臣氏要撤有很多人為因素，實在讓人傷心。此外，也分享在店面招租過程中，曾遇過業者最終臨時反悔大砍價。

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▲▼ 桃園 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園站前開業20多年的屈臣氏，在2023年中撤出，舊址如今仍空置。（圖／記者項瀚攝）

桃園站前中正路上「屈臣氏中正店」過去經營20多年，主打24小時營業，為當地採買重要去處，的其在2023年中撤出，並「原地搬家」，搬到隔壁第二間店面，以「屈臣氏新中正店」重新開幕。

實地走訪，屈臣氏原址仍是空置，也代表著空置約1年半的時間了，牆外還高掛著招租看板。過去屈臣氏僅承租到3樓，經查《591房屋交易網》，該店面從B1~8樓，整棟以80萬元開價招租。

▲▼ 桃園 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園站前開業20多年的屈臣氏「原地搬家」，搬到隔壁第二間店面。（圖／記者項瀚攝）

記者聯繫到房東王小姐，她表示，也未必要整棟一次出租，若是B1~3樓每月開60萬元，樓上部分則比較便宜。她說：「屈臣氏在這邊租很多年了，為何它要搬說來話長，中間有很多人為因素，覺得傷心，也覺得可惜。」

王小姐表示，房子空了1年多，也不是因為租金沒有討論空間，「但也不能出太離譜的價格，之前有一個服飾品牌來談，談好每月60萬元，都要簽約了，最後他們卻說40萬元才要租，哪有人這樣的？」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，該店面位於桃園站前商圈，匯集中正路、復興路人潮，正對面就是統領商場、旁邊又是麥當勞，點位佳，店面效益高，觀察區域幾乎沒什麼空置店面。

邱鼎峯進一步表示，屈臣氏撤出後「原地搬家」，也顯示出對這區域相當重視，再加上在地開了20多年，成為地標型商家了。但為何要搬？他認為，原因之一可能是，屈臣氏認為新址的單層面積較寬廣，或經過精算之後，判斷店面空間縮小更符合營運效益。

經查謄本，屈臣氏新址門牌的1樓登記坪數為222坪，雖看似與隔壁分割，但概抓對半的話還有111坪，就算扣掉該大樓公設，應還是比舊址1樓登記還大。

經查，屈臣氏舊址1樓僅登記30坪，估計B1~3樓可達130坪空間，但其為老舊建物，可能因增建等原因，實際使用坪數更大。邱鼎峯認為：「以這麼精華的地段來說，每月50多萬元有機會租掉。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

關鍵字：桃園站前統領屈臣氏房東租金空置顥天國際邱鼎峯

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