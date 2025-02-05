「人參王」霸氣出手！　觀音山「匯智龍城」鬼樓1.8億拍出

記者張雅雲／高雄報導

匯智集團涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下一棟位於大社觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，4日遭執行署高雄分署拍賣，拍定人以1億8048萬元得標，溢價0.9%，據了解，為有「人參王」之稱的生技公司出手。

▲大社「匯智龍城」荒廢近20年成知名鬼樓，4日遭執行署高雄分署拍賣，拍定人以1億8048萬元得標。（圖／記者張雅雲攝）

台中匯智集團多年前以年息23.5%，在大台中地區吸金逾20億元，總計上千名投資客上當，當時宣稱要在全台15處興建高級聯誼會館，最後僅高雄觀音山大型渡假會館最接近完工，但仍荒廢至今。

▲4日進行二拍，該渡假會館僅1組人馬投標，加價168萬元。（圖／法務部行政執行署高雄分署提供）

法務部行政執行署高雄分署指出，債務人李姓自然人因積欠房屋稅和地價稅合計658萬6242元，因此被查封，該會館位於大社區觀音山段翠屏路旁，為地上12層未完工建物，地坪1720坪、建坪2469坪，主體結構完整，底價1億7880萬元。

4日進行二拍，僅1組人馬投標，加價168萬元，拍定價1億8048萬元，溢價0.9%。據了解，拍定人為翰蔘生技股份有限公司。

根據該公司在徵才網站資訊顯示，該公司位於台南佳里，2008年開幕，主要銷售獨特科技及技術製造的人參粉、蔘樂、蔘花等食品，以及傳統人蔘條、參鬚、人參藥酒。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，該大樓1999年首度遭拍賣，債務人為金嘉莊開發股份有限公司，最後2004年由李姓自然人以5900.4萬元得標。

匯智龍城小檔案 位置 大社區翠屏路 坪數 地坪 1720 坪、建坪 2469 坪 底價 1億7880萬 成交價 1億8048萬 溢價 0.9% 拍定人 翰蔘生技股份有限公司

▲匯智龍城小檔案。（ETtoday製表）

之後2014年5月再度流入拍賣，9月一拍底價4億1872萬元，歷經二輪八拍不斷流標，今年再重啟第三輪拍賣，換算下來，4日為李姓自然人接手後，一共荒廢20年第10次拍賣，由於後續重新整理的成本高，此次二拍以1.8億元拍出也頗意外。

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，瀚篸生技為炳翰機構旗下公司，炳翰早期以人參起家，有「人參王」之稱，總裁李和順旗下公司所在地都有同一特色，雖然偏僻但不會離市中心太遠，且是地坪大於300坪以上，陳慧瑜說：「觀音山鄰近高雄市區，預估舊建築一定是拆除重建，看中的是土地與地段價值。」