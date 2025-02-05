2025年最強居家風水擺設！求財必放3物　放假花「恐招爛桃花」

▲新年新氣象，民眾不妨透過改變居家擺設開運。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

俗話說「一命、二運、三風水、四祖德、五讀書。」可見地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶。名門命理楊登嵙教授建議民眾，在2025年利用居家風水開運，可依照自己的需求願望，求桃花、感情、財運、考運、平安、健康、事業。

首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，如下圖：

▲2025年九宮飛星圖。

求桃花、感情：東南方桃花位

「喜星」、「桃花星」、「官星」主宰人際關係、事業、異性緣，可在此位置擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

▲粉水晶、蝴蝶蘭、驛馬。

求財運：西南方財帛位

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

求考運：西方文昌星

「文昌星」主宰文昌、考試、智慧可用四支毛筆用紅線串連，並用紅色紙書寫該人的姓名、出生年月日，吊掛在該位置，或擺設綠色植物一盆，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力，公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提昇工作效率、業績。

▲文昌筆。

求平安：東北方瘟神

「五黃星」又稱「瘟神」主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。

求健康：中央病符星

「病符星」主宰健康、疾厄，健康是要平時加以運動、保養、調適，若此「病符星」位在床位時，可用金、銅等金屬製的葫蘆來加以改善制化，而且葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才能達到「收煞」之效。

求事業：東方官祿位

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可臥趴，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

▲五帝錢。

※作者：台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙。

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