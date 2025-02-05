拉下鐵門貼出租　金峰魯肉飯「店面剩半間」！知情人士曝內幕

▲只剩下半間店面。（圖／網友授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

飄香超過40年的台北老字號美食「金峰魯肉飯」，經典小吃征服無數饕客，包括「台灣第一名模」林志玲也是忠實粉絲，不過，有網友發現，過個年店面只剩下半間，門口仍大排長龍，好奇是不是房東惡意漲價，讓店家受不了決定退租？然而，知情人士透露，是房東不願再續租。

有網友在Thread發文，「金峰魯肉飯被砍半啦！過個年，店剩下半間」，左邊的店面拉下鐵門，上方貼著大大的「租」，原PO懷疑是店家受不了房租漲價而退租，「連這種從早排隊到半夜的名店都租不起，到底有什麼業者租得起？總不能在菜市場旁邊開LV吧？」

貼文引發網友討論，「前陣子看在裝修以為要重新裝潢店面，原來少一半啊」、「老店真的且吃且珍惜，食譜手法沒傳好，做的人都會老，換個人煮就天差地遠」、「很多店現在只做外帶，減少店租跟人事成本」、「金峰在雙北有幾家分店，味道跟羅斯福路的總店差不多，如果一定要吃金峰，可以去分店吃」。

事實上，「金峰魯肉飯」最初只承租右側的店面，隨後生意興隆，又租下了左側的店面，將兩間店面打通，不過這兩間不是同一位房東。根據《TVBS》報導，左側房東沒有漲租金，只是不願意續租。

位於南門市場附近的金峰魯肉飯，開業超過40年，以平價且美味的小吃聞名，不僅是本地人心中的經典味道，更吸引不少外國遊客慕名前來。2022 年，長居日本的林志玲返台時曾被直擊買了一大袋金峰魯肉飯回家，讓粉絲直呼「品味真好！」。