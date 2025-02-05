史上最貴！信義商辦每月2084萬出租　傳租客是它

▲「信義富邦A25」高樓層出現單筆2084萬元租賃交易，創區域實登最高價。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「信義富邦A25」高樓層出現單筆2084萬元租賃交易，創區域實登最高價，據了解，租客是電通集團。信義房屋專家表示，信義計劃區中高樓層每坪4千元租金已經成為常態，但與國際都市相比並不貴。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰

據台北市最新實價顯示，信義計劃區商辦「信義富邦A25」40~45樓與49、50樓，建物租賃面積將近5千坪，以月租2084萬元出租，寫下信義計畫區單筆最高價紀錄，換算每坪約4200元。

據了解，這大手筆租客源自日本的跨國廣告公司「電通集團」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區內大面積的辦公室空間越來越少，因此吸引有需求的企業進駐地標大樓，畢竟信義區還是整個台北市的門面，租金與國際都市相比並不貴。

曾敬德接著說：「尤其在國內經濟成長，企業對於辦公室的空間需求增加，空置率改善後，市場需求穩健與新的地標大樓崛起，帶動信義計畫區的租金價格走高，指標大樓中高樓層每坪4千元租金已經成為常態。」

▲去年台北市辦公租賃市場在現貨供給量有限。（圖／記者項瀚攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年台北市辦公租賃市場在現貨供給量有限，以及新產品升級的2大趨勢帶動下，不但順利去化4萬160坪，是2018年以來的6年新高，也是史上第二高，而且去年商辦新增供給僅33,934坪，尚不足敷市場需求，外溢效應帶動租金價格頻創各大樓、商圈的新高。

然而，黃舒衛補充，值得關注的是未來2026、2027兩個年度，市中心每年將有超過10萬坪以上的新大樓供給湧入市場，再加上南港、內科、大直、北士科等，乃至新北市等外圍商辦市場虎視眈眈，以及ESG議題拉開供應商的產品差異性，開發商、投資機構如何確保售價、租金投報率、進駐率的穩定成長，考驗後續招商、營運能力，也提前牽動各大房東搶租客的競爭白熱化。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰