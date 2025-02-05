ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「房價修正恐在年後擴散！」　北市仲介公會：2產品成破口

▲▼房仲,帶看,示意圖,中古屋,房仲帶看, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲1月北市房市交易量年減44%，4區呈現腰斬，不分高、低價區。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

1月北市房市交易量年減44%，4區呈現腰斬，不分高、低價區。台北市仲介大老表示：「房價修正效應恐在年後擴散，破口恐怕就在重建機會低的公寓、缺乏投資盤吹捧的小宅。」

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

台北市地政局公布1月建物買賣移轉棟數資料，全市1604棟，較去年同期大減44.5%、月減35.1%。從各行政區來看，北投衰退幅度最大年減64.6%，其次為信義56.6%、萬華54.6%、大安50.9%，均呈現腰斬的現象，買氣凍結已形成全面性影響，不分高、低價區。

雖然1月工作天數較少，但台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示：「但把交易量大減歸咎於工作天數少，可謂『非戰之罪』，真正影響房市交易量的還是政策壓抑及信心不足。」

蘇金城表示，央行第七波信用管制擴及全國，金檢範圍包括假換屋的協處、舊屋增貸、周轉金、理財房貸等，甚至納管融資租賃公司，導致投資客周轉失靈，連帶衝擊的就是置產買盤銳減、剛需買方觀望。

蘇金城分析：「量先價行，從台北市地政局編制的住宅價格指數趨勢來看，近1年的成長高峰期在去年2月的月增率的1.89%，但之後便逐月下修，到最新10月只能勉強維持0.15%奈米漲勢，如果放大到全年價格趨勢，代表資產的增值已經追不上貸款的壓力。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市地政局編制的住宅價格指數趨勢。（表／台北市仲介公會提供）

蘇金城指出：「效益最差、抗跌性脆弱的公寓領先出現價格修正，年減0.89%；另外用低總價掩護高單價的小宅也跌了0.64%，預期房價下修的趨勢會逐漸擴散，破口恐怕就在重建機會低的公寓、缺乏投資盤吹捧的小宅。」

蘇金城直言：「從過去領先指標遞延發酵的軌跡來看，Q1底就可能會出現全面性的價格下修，建議有意出售的屋主及早調整價格策略，而剛需買盤則要把握難得的議價機會。」

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，台北市公寓不易跌價，首先因為過去幾年漲得少，基期低，再者因為大多沒有貸款，沒有資金壓力，真正缺錢、會拋售的不是這些人。」

▲▼台北市,大安區,公寓,老公寓。（圖／記者項瀚攝）

▲曾敬德認為，台北市公寓不易跌價。（示意圖／ET資料照）

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

關鍵字：房仲交易量房價下跌台北市仲介公會信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

太貴了！　美國房屋銷售量跌至近30年最低水平

美國買房也大不易！美國房市連續第二年低迷，2024年成屋銷量跌至1995年以來最低。經濟學家指出，房貸利率居高不下、房價上漲及市場房源稀少，讓買家買不下手。

6小時前

高雄橋頭社宅再增200戶！　招標至2／17

位於高雄市的社會住宅「橋新安居C」日前公開招標，截止時間是2月17日上午10點，據了解該社宅交通機能方便，離捷運、台鐵車程都在10分鐘內，預計完工時間是118年，未來可為在地提供約200戶的居住單元。

8小時前

想搬回家！女屋主驚見房子被占用報警　反被警察抓走

美國喬治亞州女屋主海爾（Loletha Hale）想要搬回自家，但卻發現屋內住了一名涉嫌占屋的女子，決定報警試圖趕走女子，沒想到女屋主反被警方以非法侵入、恐嚇等指控逮捕，上銬帶走。

8小時前

拉下鐵門貼出租　金峰魯肉飯「店面剩半間」！知情人士曝內幕

飄香超過40年的台北老字號美食「金峰魯肉飯」，經典小吃征服無數饕客，包括「台灣第一名模」林志玲也是忠實粉絲，不過，有網友發現，過個年店面只剩下半間，門口仍大排長龍，好奇是不是房東惡意漲價，讓店家受不了決定退租？然而，知情人士透露，是房東不願再續租。

9小時前

小基地營建成本高1.5倍　建商嘆「用一流錢蓋三流品質」

新北市三重六張街建案，因開挖地下室施工不慎，造成兩旁鄰房傾斜、倒塌，該建案基地僅97坪，引發小基地施工品質、風險與開發效益的檢討。CTWANT記者調查，缺工讓營建成本居高不下，去年漲最兇的是機電工程逾4成，其次是泥作工。「小基地營建成本比一般工地高出1.5倍」，北市都更學會理事長、連雲建設總經理蔡漢霖直言，現在危老小案是「一流的成本，蓋三流的品質！」

9小時前

史上最貴！信義商辦每月2084萬出租　傳租客是它

「信義富邦A25」高樓層出現單筆2084萬元租賃交易，創區域實登最高價，據了解，租客是電通集團。信義房屋專家表示，信義計劃區中高樓層每坪4千元租金已經成為常態，但與國際都市相比並不貴。

10小時前

「房價修正恐在年後擴散！」　北市仲介公會：2產品成破口

1月北市房市交易量年減44%，4區呈現腰斬，不分高、低價區。台北市仲介大老表示：「房價修正效應恐在年後擴散，破口恐怕就在重建機會低的公寓、缺乏投資盤吹捧的小宅。」

10小時前

鄰家小年夜飄惡臭！她「怕觸霉頭」忍到初三　警破門屋主已腐爛

新加坡位於西海岸通道（West Coast Drive）的一棟組屋在新年期間傳出異味，警方抵達現場後，發現一名53歲華裔男子疑因獨居暴斃家中，遺體已腐爛多日，但當局目前初步排除案件涉及刑事成分的可能。

10小時前

2025年最強居家風水擺設！求財必放3物　放假花「恐招爛桃花」

俗話說「一命、二運、三風水、四祖德、五讀書。」可見地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶。名門命理楊登嵙教授建議民眾，在2025年利用居家風水開運，可依照自己的需求願望，求桃花、感情、財運、考運、平安、健康、事業。

11小時前

一家4口住兩房　小姑常攜伴「蹭房住」！人妻崩潰：7人用一間廁所

一名人妻抱怨，一家四口住在兩房的房子裡，兩個小姑只到台北玩都會借住家裡，大姑已婚有小孩，小姑單身有男友，每次都是全家人來住，他們一家四口就必須塞在小小的主臥，還要6、7人共用一間廁所，生活超不方便，跟老公反映後都會被罵，貼文掀起討論。

11小時前

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

金峰魯肉飯「店面剩半間」！知情..

封閉型商圈買方有限　美濃22坪..

房租4900！他苦惱「潮濕又發..

「房價修正恐在年後擴散！」　北..

大S買房獨鍾信義區　昔售2.2..

烏來史上最貴房屋交易　溫泉會館..

太貴了！美國房屋銷售創近30年..

2025北市首筆交易「意外親民..

史上最貴！信義商辦每月2084..

排水孔堵塞怎麼辦？　省錢妙招1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

太貴了！美國房屋銷售創近30年..

高雄橋頭社宅再增200戶！　招..

女屋主見房子被占用報警　反被警..

金峰魯肉飯「店面剩半間」！知情..

小基地營建成本高1.5倍　建商..

史上最貴！信義商辦每月2084..

「房價修正恐在年後擴散！」　北..

鄰家小年夜飄惡臭　她忍到初三驚..

2025年最強居家風水擺設！求..

小姑常攜伴「蹭房住」！人妻崩潰..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366