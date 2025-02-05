「房價修正恐在年後擴散！」　北市仲介公會：2產品成破口

▲1月北市房市交易量年減44%，4區呈現腰斬，不分高、低價區。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

1月北市房市交易量年減44%，4區呈現腰斬，不分高、低價區。台北市仲介大老表示：「房價修正效應恐在年後擴散，破口恐怕就在重建機會低的公寓、缺乏投資盤吹捧的小宅。」

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台北市地政局公布1月建物買賣移轉棟數資料，全市1604棟，較去年同期大減44.5%、月減35.1%。從各行政區來看，北投衰退幅度最大年減64.6%，其次為信義56.6%、萬華54.6%、大安50.9%，均呈現腰斬的現象，買氣凍結已形成全面性影響，不分高、低價區。

雖然1月工作天數較少，但台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示：「但把交易量大減歸咎於工作天數少，可謂『非戰之罪』，真正影響房市交易量的還是政策壓抑及信心不足。」

蘇金城表示，央行第七波信用管制擴及全國，金檢範圍包括假換屋的協處、舊屋增貸、周轉金、理財房貸等，甚至納管融資租賃公司，導致投資客周轉失靈，連帶衝擊的就是置產買盤銳減、剛需買方觀望。

蘇金城分析：「量先價行，從台北市地政局編制的住宅價格指數趨勢來看，近1年的成長高峰期在去年2月的月增率的1.89%，但之後便逐月下修，到最新10月只能勉強維持0.15%奈米漲勢，如果放大到全年價格趨勢，代表資產的增值已經追不上貸款的壓力。」

▲台北市地政局編制的住宅價格指數趨勢。（表／台北市仲介公會提供）

蘇金城指出：「效益最差、抗跌性脆弱的公寓領先出現價格修正，年減0.89%；另外用低總價掩護高單價的小宅也跌了0.64%，預期房價下修的趨勢會逐漸擴散，破口恐怕就在重建機會低的公寓、缺乏投資盤吹捧的小宅。」

蘇金城直言：「從過去領先指標遞延發酵的軌跡來看，Q1底就可能會出現全面性的價格下修，建議有意出售的屋主及早調整價格策略，而剛需買盤則要把握難得的議價機會。」

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，台北市公寓不易跌價，首先因為過去幾年漲得少，基期低，再者因為大多沒有貸款，沒有資金壓力，真正缺錢、會拋售的不是這些人。」

▲曾敬德認為，台北市公寓不易跌價。（示意圖／ET資料照）

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