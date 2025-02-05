一家4口住兩房　小姑常攜伴「蹭房住」！人妻崩潰：7人用一間廁所

▲一家四口只能擠在主臥。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名人妻抱怨，一家四口住在兩房的房子裡，兩個小姑只到台北玩都會借住家裡，大姑已婚有小孩，小姑單身有男友，每次都是全家人來住，他們一家四口就必須塞在小小的主臥，還要6、7人共用一間廁所，生活超不方便，跟老公反映後都會被罵，貼文掀起討論。

人妻在Dcard發文，家裡有兩間房，兩個小孩分別是3歲和6歲，每當老公的妹妹來台北玩，總會住在它們家，讓她很不方便。大妹跟小妹每次來訪都會攜家帶眷，家裡的空間變得非常擁擠

家裡只有兩間房，但已經住著四個人，包括她和丈夫及兩個年幼的孩子（3歲和6歲）。然而，每當丈夫的兩個妹妹來台北玩時，總會住在他們家裡，這讓她感到非常不便，「小孩房讓出，我們要一家四口塞在小小的主臥，然後6、7個人共用一間廁所」。

原PO抱怨，原本說好周六來，卻提前到周五晚上，到家時已經晚上10點了，正好是小孩要睡覺的時間，「隔天一大早我們有事，不想為了他們遲到或是早上搞得很緊張」。不過，當她向老公表達不想讓妹妹們來住的想法時，老公非常不高興，指責她找藉口，「真的很煩，每次都要為了老公的家人多吵好幾次架，覺得被情勒」。

貼文曝光，網友認為老公的問題很大，「麻煩你從現在開始，每個禮拜叫娘家的人來住，你先生就是不懂你的感受，那就讓他體驗看看」、「那就換妳也開始找家人來住呀，最好找妳家長輩來順便唸東唸西，妳老公有話說就嗆回去他家人還不是來打擾」、「如果一年只有一兩次倒是還好，如果每個月都來真的不行欸」。