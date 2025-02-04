高雄站前商場養蚊20年　300萬小套房「1坪漲10萬」

記者張雅雲／高雄報導

高雄車站新站今年才剛完工，附近大樓「高雄站前廣場」近期發生火災事故，幸好無人傷亡，該大樓商場以前曾是遠東百貨站前店，該商場從2006年空置至今20年，專家表示，樓上小套房總價約200~300萬元可入手，10年來單價已漲10萬元。

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▲「高雄站前廣場」近期發生火災事故，幸好無人傷亡，該大樓商場以前曾是遠東百貨站前店，樓上小套房總價約200~300萬元可入手。（圖／記者張雅雲攝）

「高雄站前廣場」位於高雄三民區建國三路，距離高雄車站新站僅50公尺，3日下午突然濃煙密布，幸好緊急疏散住戶，無人傷亡。

▲遠百只營業6年，2001年結束營業後，曾出租給名佳美精緻生活館，名佳美2006年撤出後商場空置至今。（圖／記者張雅雲攝）

根據《樂居網》顯示，該大樓為住商混合，1995年完工，屋齡30年，為地上21樓、地下4樓，總戶數達701戶，1~9樓做為商場，10樓以上為住家，多規劃套房。

在地人透露，該大樓完工後由遠東百貨進駐為遠百站前店，當時相當熱鬧，與建國路電腦街串連，每到假日就擠滿逛街人潮，這也是高雄車站有史以來唯一的大型百貨公司。

▲高雄車站新站完工後，又有高鐵南延進駐利多激勵，房價出現漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

不過，遠百只營業6年，2001年結束營業後，曾出租給名佳美精緻生活館，名佳美2006年撤出後商場空置至今，長達20年。

雖然商場荒廢，但樓上套房因總價不高，一直有住戶居住，根據實登顯示，去年共有9筆交易記錄，單坪均價為21.14 萬元，單價最高達26.47萬元，相較2015年房價，單坪均價為11.68萬元，甚至還有個位數價格，10年來單坪價格漲10萬元。

高雄站前廣場小檔案 位置 三民區建國三路 完工時間 1995年 戶數 701戶 規劃 1~9樓做為商場，10樓以上為住家 現況 商場：空置20年 住家：去年均價為21.14萬元

▲高雄站前廣場小檔案。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，商場撤出後，又開始高雄車站施工的交通黑暗期，商圈失落20年，加上有遊民聚集出入複雜，以致房價長年在低檔，最近高雄車站新站完工後，又有高鐵南延進駐利多激勵，此外，因套房屋主可做為公益出租人，出租社會住宅，房價已出現漲幅。

該大樓銷售中物件，坪數9.2~17.2坪，單價落在17~31.5萬元，總價介於288~298萬元，套房依屋況月租金為6000~1萬元，換算投報率約2.4~4%，陳揚智說：「總價不高加上地段精華，又有租金效益，帶動區域買氣升溫。」

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