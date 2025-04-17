12年壞3洗衣機　網看1共同點曝關鍵：可分次洗

▲洗衣機的使用習慣可能會影響洗衣機壽命。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李芷萱／綜合報導

洗衣機幾乎是每個家庭必備家電，正常使用下好幾年可以不用換新，不過一名網友日前透露，家中洗衣機在12年內故障了三台，考慮換新希望可以推薦品牌，不過有網友看完原po的貼文就指出，原PO應該先調整洗衣習慣，或是擺放位置要重新調整。

原PO在《mobile01》表示，家裡用過三種品牌的洗衣機，分別用了7年，2年和3年，家中人口和洗衣頻率是三人一周大概洗衣服三次，這三台洗衣機幾乎都是軸心壞掉，由於修理洗衣機的費用相對不划算，所以打算換新的，不知道有沒有比較好的洗衣機可以推薦。

對此不少人指出，正常洗衣機都可以使用很久，如果都是壞軸心，建議可以調整洗衣服的頻率和習慣，例如不要洗太重的衣服或再分多次洗，原PO則表示，都是買至少15公斤，「一週三次，3個人衣服有9套，不至於超重才對」。

另外有人分析，除了洗太重，也有可能是放置洗衣機的地方不平坦，「洗衣機平衡定位不良比較有機會造成機器本身的壽命縮短」、「用了30-40年洗衣機軸心沒壞過, 平時洗衣時可能要注意可能重心偏移」、「洗衣機擺放的位置及平衡應該需要留意一下，洗衣機沒這麼容易壞軸心」。