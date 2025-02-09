被投訴上班滑手機！保全哥卯起來「狂開罰單」　網笑：住戶太白目

▲一名夜班保全因為上班玩手機被投訴，決定更認真上班、執行社區公約。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

很多人認為社區保全是一份爽缺，不過其實這份工作需要時刻保持警覺和責任心。就有一名網友表示，自己因保全執行職責過於嚴格，引發住戶強烈不滿，甚至成為社區管委會討論的焦點，讓他相當感慨，「當精實保全真累」，打算回老本業去。貼文曝光，許多網友卻笑翻大讚他「有原則」，還有一票網友說「我們社區需要你！」

該名擔任夜班保全人員在Dcard以「保全做的太認真被投訴」為題發文，表示自己過去曾因被住戶投訴「上班時間滑手機不做事」，讓他決心加強巡邏與執法，確保社區秩序，1天甚至能開出近30張違規單，然而這一舉措卻意外引發更大爭議。

原PO指出，他每日巡查社區各樓層及地下室，對於門外及車位旁放置私人物品的住戶開立違規單，依社區規定，侵占公共區域將被處以300元罰款，當月累計三次以上，每次罰款提高至600元。他透露，平均每天能開出約10張違規單。

此外，原PO也加強檢查環保回收分類，針對未依規定丟棄垃圾或紙箱未剪開的住戶，依包裹或外送單上的地址確認違規者，並進行開單處理，每日約可開出20張罰單。對於逾期未領取包裹的住戶，他也會每日致電提醒，甚至連外送餐點放置超過十分鐘未取走，他都會主動聯繫催領。

原PO還嚴格落實訪客管理規範，要求住戶親友在社區外等待接應，並即時驅趕臨時停車車輛，即使是住戶本身也不例外。這些高強度的執行措施，引發住戶強烈反彈，在社區群組內頻頻抱怨，甚至有住戶直接到管理櫃檯理論。

然而該保全人員表示，他只是依據社區公約執行職責，並未有針對性行為，甚至連社區委員都不例外，多次遭開單，「我就被投訴得更兇了，大群上天天在抱怨我針對他們，還有一堆跑來櫃檯罵我的，但因為理虧都被我嘴回去了，連委員也都被開了不知道多少單，不過我也只是讓他們好好遵守社區公約」。他認為，儘管自己只是盡忠職守，但因住戶反應過大，他已預感將面臨解雇，並計劃在不久後回歸本業。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「超好笑，我欣賞你」、「覺得你的認真很讓人解氣，住戶太白目，你做的很好」、「基本上夜班保全不睡覺做別的事而被投訴的社區，大部分都很難搞」、「你現在是不是能感同身受警察的處境了？ 不開單被罵，開單被罵的更兇，那到底要怎樣？ 所以你各位真的不要怪警察佛系，因為都是你各位造成的」。

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