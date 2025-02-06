央行打房衝擊建商信心　住宅開工量創5年新低

▲2024年全台住宅類開工宅數達12萬7883宅，為近5年以來最低。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

受到919央行打房衝擊，Q4房市進入寒冬，就連建商也暫緩開工腳步，統計2024年全台住宅開工數達12萬7883宅，為近5年以來最低。專家表示，去年不少建案延後推案，並同步未開工，但「躲得了一時，躲不了一世」，預計今年這些個案將陸續推出並開工。

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住商機構統計內政部資料，2024年全台住宅類開工宅數達12萬7883宅，為近5年以來最低，也是連2年衰退。另觀察六大都會區，尤以新北下滑達62.9%最多。





▲歷年全台住宅類開工宅數（單位:宅）。（圖／住商統計）

進一步觀察去年開工數據，曾在2024年7月全台開工量達1萬7331宅，創下歷史單月最高紀錄。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「政府當時尚未出重手打房，未來景氣仍受看好，致使當時建商不管是迫於資金壓力，或看好房市熱潮，皆加緊開工腳步。」

賴志昶接著說：「該年9月後央行推出第七波信用管制，重挫開發商信心，此後月份房市表現冷淡，致使2024年開工量較顯平靜。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「開工量多寡可視為房市風向球之一，去年歷經多年的房市多頭，建商手頭仍有大批餘屋有待去化，加上去年央行動作頻頻，開發商延緩開工暫避風頭，致使開工量回歸平靜。」

不過，房市專家何世昌表示，919央行祭出選擇性信用管制後，許多建案原本預計在928檔期推出，並且開工，但礙於市況窒息，紛紛延後推案，但「躲得了一時，躲不了一世」，預計在今年也將陸續推出，也還是會有不少建案開工。

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