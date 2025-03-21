住戶「雜物堆走廊」不甩警告　當局直接丟光逼繳清潔費

▲相關單位已清除堆放在走廊的雜物，清理相關費用全由這名住戶承擔。（圖／翻攝自TikTok）
記者詹雅婷／綜合報導
馬來西亞一名公寓住戶長期占用公共走廊，堆放花盆、水桶、舊櫃子、輪胎等各類雜物，嚴重影響通行，引起鄰居不滿。然而此人拒絕認錯，不甩清理警告，當局如今展開清理行動，並把所有費用轉嫁這名住戶。
星洲網報導，這名住戶把公共空間變成自家倉庫，長期占用走廊，對於相關投訴感到十分不滿，拒絕認錯，堅持繼續存放這些雜物，宣稱之後會再找一天來清理。
公寓管理方之一的阿里夫把此人堆放雜物的情形拍成影片上傳TikTok平台，並稱這名住戶已經接到清理警告通知，但卻未理會。阿里夫也說，「所有緊急通道，包括樓梯、平台、建築物內外的公共通道，業主在任何時候都不得阻擋」。
阿里夫進一步表示，相關部門已經採取行動，清理堆放在走廊的雜物，並將其沒收，所有清理費用、垃圾箱租賃費用都將由這名住戶承擔。
消息一出引發網友熱議，不少人對於這名住戶的行為感到費解，因為囤積雜物不只影響環境，還妨礙鄰里生活，甚至可能引發衛生問題，「一直不明白為何要把這些東西堆在外面？如果不用，直接扔掉就好」、「這種情況會讓人不好意思邀請家人或親戚來家裡」。
@arivchelvam Pemilik yang menduduki dalam kediaman berstrata hendaklah menghormati undang-undang sedia-ada dan tidak meninggalkan barang-barang / sampah di ruang siar kaki. Ianya tidak selamat dan juga menyebabkan kacau ganggu kepada pemilik-pemilik lain. Pengurusan mempunyai kuasa untuk sita barang-barang tersebut, dan semua kos boleh dikenakan terhadap pemilik yang menyebabkan kacau ganggu tersebut. #strata #siarkaki #kebersihan #jmb #ukayperdana #srimelor ♬ original sound - Ariv Chelvam
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