青埔力拼世界城市格局　迎接新時代居住潮

▲高鐵、機場捷運等便捷交通，加上國際級建設，讓青埔成為北台灣最具潛力的新興都市，深耕在地的樺龍集團於此特別打造融合藝術與現代建築美學的「樺龍淳藝」。（圖／翻攝自建案fb，下同）

房產中心／綜合報導

剛剛落幕的台灣燈會重返桃園青埔。點亮的正是備受矚目的A18高鐵站「主燈展演場」及A19桃園體育園區站「光的遊戲場」兩大展區。更點亮了於桃園高鐵站前，由國泰人壽斥資260億元進行的站前開發案。預計於2033年全面完工。

據了解，國泰人壽站前開發案近期建照已核發，佔地六萬多坪基地分為兩期開發，第一期工程將興建包含站區廣場、購物商場、三棟辦公大樓與一棟星級飯店等多元設施；第二期則預計於2028年動工，完成剩餘的購物商場及四棟辦公大樓。桃園高鐵站區周邊發展已漸趨成熟，多項重要設施包含華泰名品城、新光影城、和逸飯店及Xpark等，為週邊居民、旅客提供全方位的購物、住宿與娛樂選擇。國泰人壽站前開發案將是青埔重劃區開發二十年來最後一塊瑰麗拼圖，也預示青埔未來十年的大榮景，勢必為區域發展再推一波龐大動能。

青埔，作為桃園市發展最迅速的區域之一，正以驚人速度蛻變成為台灣未來城市的典範。隨著桃園航空城計劃、台灣高鐵與未來捷運延伸線以及多項重大建設的陸續完成，青埔的未來城市能量已經初現端倪。這裡不僅僅是一個交通樞紐，更是一個融合智慧科技的城市，大型購物中心、美術館、會展空間與運動場域，也讓青埔成為生活與娛樂兼具的城市亮點，未來將成為一座將科技、自然與人文完美融合的未來城市。

▲青埔建置美術館，讓區內充滿藝文氛圍。

「樺龍淳藝」位於青埔美術館特區的核心地段，延續樺龍集團對於建築與生活美學的堅持，Twin Tower雙塔造型讓建築本身成為地標。室內空間規劃從25至39坪不等，適合單身貴族、小家庭到三代同堂的不同需求。隨著桃園航空城計畫的推進，青埔將迎來更國際化的發展，「樺龍淳藝」不僅是一座住宅，更是一種融合藝術、科技與永續概念的生活提案，這座青埔新地標，將為未來住戶帶來全新的生活體驗，也讓青埔成為真正的國際宜居城市。

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接待會館：樺龍美術館 - 中壢區青埔路二段326號

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