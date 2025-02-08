套房難貸款！存款70萬「想買15坪套房」　專家皺眉：選2房物件更好

▲原PO想買套房自住。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

房價高漲加上不婚不生的族群增加，套房物件的銷售越來越好，基於預算有限所以去買套房，但又因為貸款成數低，自備款需要比較多，一名網友就提問，想買台中市西屯區的套房自住，準備70萬元，不知道夠不夠？對此，信義房屋專家表示，現在套房不好貸，建議多準備一點錢，或是買至少2房，貸款成數比較高。

有網友在臉書「買房知識家」發文，「想問買套房，70萬自備款會太少嗎，要自己住的」，並透露地點位於台中市西屯區，坪數約15坪。

貼文曝光，網友建議錢多準備比較好，至少要總價的5成，「套房只能貸5成，而且還要看你坪數跟區域，承辦的銀行也不多家」、「以套房標的銀行貸款來說，目前套房若坪數太小，公股銀行給的成數抓5成」、「大約5成比較保險」。

有網友認為，不如直接買2房的房子，「15坪以下，銀行貸款只能貸五成，否則建議看17～20坪的中古屋，總價只多一些但是貸款成數可以拉高到七八成，套房的五成自備款絕對能應付得來」、「15坪以下5成，乾脆看兩房算了還比較好貸」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，套房不好貸款，自備款要比較高，投報率相對就會比較低，「至少要2房，會比較好貸」；然而，中南部或郊區的套房會比較難，因為銀行在評估房貸時，會考量到地段、保值性、需求性，沒那麼熱門的地區，對銀行來說風險性高，所以貸款成數就會低。