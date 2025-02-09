嘉南狂震！建物震損...　內政部：參照0403地震提供租金補貼

▲內政部針對嘉南地震震損提供租金補貼。（示意圖／pixabay）

文／中央社

0121地震造成嘉義、台南等地建物受損。內政部長劉世芳說，參考花蓮0403地震處理方式，以每戶每月依實際居住人數提供新台幣8000元至1萬8000元租金補貼，並提供重建（購）與修繕貸款利息補貼，將專案提請行政院同意。

內政部6日舉行新春記者會，部長劉世芳針對「0121大埔地震災後重建辦理情形」表示，截至6日為止，台南市及嘉義縣勘災總數共3965件，將比照花蓮0403地震處理，秉持「從寬、從速、從簡」原則，協助各縣市政府盤點災民需求及重建經費，後續將專案報行政院，與地方合作，讓受災民眾早日恢復正常生活。

劉世芳指出，這次震損主要集中在台南市，內政部第一時間緊急啟動台南市租賃住宅服務商業同業公會協助災戶租屋；此外，已確認為紅單的有394件（台南市388件及嘉義縣6件），確認為黃單的有1079件（台南市1045件及嘉義縣34件），無須張貼危險標誌件數1947件，目前仍依民眾請求持續勘查中。

劉世芳說，有關耐震弱層補強補助及居住協助措施，參考0403地震處理方式，以每戶每月依實際居住人數提供8000元至1萬8000元租金補貼，並提供重建（購）、修繕貸款利息補貼，將專案提請行政院同意。

劉世芳表示，有關台南市政府爭取15億元建物修繕經費，將比照0403花蓮地震災後復原經驗辦理，建議市府先運用善款支應，如果不足，內政部會協助再向行政院爭取由賑災基金會協助支應。

劉世芳說明，為改善房屋弱層（俗稱軟腳蝦問題）及提升建物耐震性能，可評估是否須重建，依照都市更新或危老重建方式，採分類分級輔導辦理；若屬集合住宅或產權複雜者，協助地方政府公告迅行劃定更新地區，及取得所有權人逾半數同意，以啟動都市更新重建工作，毀損的合法建築物如果是平房、透天厝或產權單純者，經全體所有權人同意即可依危老條例重建。