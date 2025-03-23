超臭公廁翻修10年變「千萬濱海別墅」　1房1廳窗外就是沙灘

▲原本臭氣熏天的公廁改建為一棟海濱住宅。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一對男女夢想擁有一棟海濱住宅，正當他們在海岸邊散步時發現一座建築物，後來決定買下，也就一棟臭氣熏天的廢棄公廁。歷經10年翻修，這座公廁已經被打造成海濱別墅，格局1房1廳1衛，窗外就是大海、沙灘、大片藍天的景色。

紐約郵報、WalesOnline報導，伊萊恩（Elaine）與艾倫（Alan）多年前來到威爾斯巴茅斯（Barmouth）度假期間，發現這間公廁擺著待售的牌子，兩人認為它的位置非常棒，靠近沙灘大海，可透過翻新改善把這棟建築物變得更好，並在2015年以3.3萬英鎊（約新台幣136萬元）盲標把它買下。

▲房子歷經10年翻修完成，格局1房1衛1廳，窗外就能看到大海、沙灘、大片天空的景色。（圖／翻攝自onthemarket）

其實這間公廁早已廢棄多年，內部臭氣熏天、滿是沙子，到了2016年，房屋規劃取得批准，翻修作業正式展開。只不過建築物翻修的費用驚人，整個工程進度也非常耗時，起初施工因距離學校太近暫停數月，接著為了減輕可能的洪水影響，地板必須加高，且所有管線都必須重拉，甚至還遇上新冠疫情封城措施，狀況連連。

這一切讓翻修工程成本大幅增加，除了競標出價的3.3萬英鎊，另外還砸下26萬英鎊（約新台幣1075萬元）。歷經10年，房子終於翻修完成，格局1房1衛1廳，也有廚房，內部設備齊全，窗外就能看到大海、沙灘、大片天空的景色。只不過如今因為工作關係，伊萊恩與艾倫決定以29.5萬英鎊（約新台幣1222萬元）的價格出售這間濱海住宅，希望它能被好好愛護使用。