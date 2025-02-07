新年換新裝　東森房屋官網AI煥裝正式推出

圖、文／東森房屋

新年剛開工，東森房屋就宣布官網AI功能再進化，即日起推出全新「AI煥裝」服務，透過AI科技賦能，使用者能更直觀地預覽房屋裝潢後的樣貌，一鍵滿足對未來家的想像，大幅優化賞屋體驗。

隨著AI技術的日趨成熟，東森房屋此次推出的「AI煥裝」功能，結合3D模型和AI運算，讓消費者在瀏覽房屋物件時，能真正體驗一鍵快速生成多種裝潢風格的效果圖，包含現代簡約、北歐清新、法式浪漫等，讓使用者能身歷其境般感受不同風格的空間氛圍，大幅提升賞屋效率。

東森房屋營運長胡淑惠表示，東森房屋一直以來都致力於提供消費者最佳的賞屋體驗，去年推出的AI講房功能就深獲消費者喜愛。此次再推出「AI煥裝」，讓找房民眾對於成家不再只是想像，而是更直觀地預覽房屋裝潢後的樣貌，更重要的是能幫助使用者快速找到自己理想中的家，大幅提升找房效率。我們預計在AI煥裝上線後，預約賞屋可望大幅增加30%-40%，相信未來也有助於購屋者快速做出決策。

2025年東森房屋將更全面擁抱AI，持續推出更多創新應用，「AI煥裝」即是東森房屋AI戰略布局中的重要一步。胡淑惠表示，東森房屋在去年的店東大會即宣布2025年就是東森房屋AI投入實際應用的一年，不僅將為消費者帶來更便捷、更智能的賞屋體驗，也將提供全台加盟主更智慧、更便利的系統工具，在競爭激烈的房仲市場脫穎而出，輕鬆做業績，引領仲介行業邁向更智慧的服務領域。

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