ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

上市科技公司　超前部署國際A辦

▲▼桃園,市政特區,新總陽建設,科技,國際A辦,NFC環球經貿中心,IBC環球企業總部。（圖／業者提供）

▲「NFC環球經貿中心」，位於國門第一站，基地約2500坪。

圖、文／甲山林集團提供

隨著全球通膨居高不下、美國總統川普推行關稅政策、全球政經局勢瞬息萬變，加上美元走強，台幣連日貶值之下，台灣經濟榮景雖仍看好，此時高資產族與企業如何將資金轉為保值型資產尤為重要！現在選擇能抗通膨節稅的商用不動產正是為企業突破重圍，資產創造最大化價值、重塑品牌形象與提升生產效益的絕佳時機點。

根據高力國際的統計數據，2024年全年的商用不動產成交金額高達1,821億元，創下近年新高，台經院預測2025年國內經濟成長率為3.42%，投資台灣三大方案總投資金額達到2兆5,031億元，可見台灣經濟榮景一片看好。甲山林集團副董事長張境在指出，在經濟暢旺及市場游資充沛的強況下，尤其半導體及AI產業，增產擴廠動能增強，加上輝達來台設置企業總部效應帶動，引領產業擴張，這些資金回流與再投資，許多企業在資金配置上，早已積極佈局辦公總部，開啟以買代租、汰舊換新的新時代，以因應企業未來對外競爭、徵才與降低營運成本、並具有保值增值的資產配置需求。預期2025年將帶動企業自用與資產配置型買盤，市場需求仍持續看旺。

面對全球化趨勢，科技業選址總部，傾向選擇有產業廊帶群聚特性、交通便捷的國際級地段的辦公聚落，像是近期桃園在地知名科技公司錦明(3230)以總價8.24億元購入新總陽建設旗下位於桃園市政特區大興西路三段的「NFC環球經貿中心」頂級A辦，以及台灣微米科技以總價2.62億元購入位於北士科園廊帶的「IBC環球企業總部」，作為企業擴充，打造新門面的選擇。

大坪數企業總部供不應求！總部選址首重交通+產業鏈

看準北台灣是以電子科技產業為主的產業鏈，知名建商新總陽建設看準媲美信義計畫區的政經中心「桃園市政特區」，周圍具有35座科技工業區，辦公市場需求強勁，興建國際級A辦「NFC環球經貿中心」，占地2500坪，規劃100-800坪，大坪數使用空間，更符合企業升級A辦需求，且距離南桃園交流道約1分鐘車程，約30分鐘內即可抵達桃園國際機場、高鐵站，交通極為便捷。

▲▼桃園,市政特區,新總陽建設,科技,國際A辦,NFC環球經貿中心,IBC環球企業總部。（圖／業者提供）

▲「IBC環球企業總部」位於大業路第一排，27層地標建築相當吸睛。

除此之外，新總陽建設也在台北新興AI科技生醫發展重點區域「北士科園廊帶」推出「IBC環球企業總部」規劃160-1200坪，位於北士科與關渡科園的核心，距離奇岩捷運站僅150米，1分鐘上洲美快速道路，鄰近台北港的地理優勢，有利於科技業整合上下游產業鏈及商貿進出口。在市場上，相較於內科、南軟高價位，該案目前還處於房價凹陷區，價格具有競爭力，且又是國際地標建築，適合做為總部、研發中心，甫推出便備受市場注目。

進駐Aedas國際地標　外觀就是企業名片

企業總部的外觀及內部硬體設施，是給客戶與員工的第一印象，能否為企業加分很重要！「NFC環球經貿中心」與「IBC環球企業總部」的外觀設計皆由全球十大建築事務所之一的Aedas團隊操刀，大廳皆有挑高10-12米設計，規劃綠意廣場、露天泳池、交誼廳、會議室等公共環境，不僅能拓展洽公商務空間，休閒設施更為人性化。

由此可見，在市場上，頂級企業總部需要具備國際資產的價值，免於資產價值因貨幣貶值而縮水，置產除了自用亦能有未來增值空間，再加上有地段交通機能便利和具備世界級地標的新時代總部條件，也更能體現品牌形象和永續發展的核心競爭力，符合企業升級轉型需求，成為企業主購置的首選。

關鍵字：桃園市政特區新總陽建設科技國際A辦NFC環球經貿中心IBC環球企業總部

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

頭份新案成交價破6字頭　苗栗房仲王：投資客通通不見了

苗栗最大房仲飛鷹地產辦春酒，席開101桌，邀王識賢開唱。春酒開始前，飛鷹地產董事長王銘國接受媒體訪問，他指出央行政策擴及全台，對苗栗的打擊大，投資客全跑光了，但目前地價、新案價沒有下跌，頭份破6字頭屬合理，中古屋溢價率增，但價格無回跌。

2小時前

學歷低又不美「單身女閃嫁工程師」　20年沒工作、收租3間房

人生勝利組！一名人妻透露，從小對自己的容貌感到自卑，加上僅國中畢業，一直到28歲都是單身，隔年在親戚介紹之下隨即閃婚，老公有車有房、薪水也上繳給她，20年來原PO不曾工作，如今孩子已成年，夫妻還有3間房可收租，過著不愁吃穿的生活，讓她感激不已。

3小時前

台積電新廠傳進駐沙崙　網問：2字頭阿蓮可卡位？

台積電1奈米製程新廠傳出將落腳台南沙崙，規劃打造可容納六座12吋廠的超大型晶圓廠，近期傳得沸沸揚揚，該區近年各種題材與建設齊發，帶動房價狂漲，房價站上4字頭，就有在地人發問，是否該去卡位車程10~15分鐘的阿蓮？房價還在2字頭，價差達3成。

3小時前

北市預售屋均價達4253萬元　大安、松山進逼豪宅線

台北市預售平均總價高達4253萬元，其中大安、松山2區平均總價直逼7000萬元豪宅線。專家表示，松山區總價落差不小，除有上億元豪宅，但同時一些小基地、或位處巷內的小案子，1000多萬元即可入手。

4小時前

永豐棧大墩館三拍再砍1億　「本館」恐也不保

過去為永豐棧集團二館「阿利海鮮」整棟建物，目前由敦謙國際集團接手承租經營「雀客藏居台中大墩」，但該建物因永豐棧集團的欠債風波未平，2024年首度10.1億元進入法拍，經歷過2次流標，月底即將進入三拍，底價7.68億元，比上一拍8.5億元再多砍約1億元。

6小時前

上市科技公司　超前部署國際A辦

知名建商新總陽建設看準媲美信義計畫區的政經中心「桃園市政特區」，周圍具有35座科技工業區，辦公市場需求強勁，興建國際級A辦「NFC環球經貿中心」，占地2500坪，規劃100-800坪，大坪數使用空間，更符合企業升級A辦需求，且距離南桃園交流道約1分鐘車程，約30分鐘內即可抵達桃園國際機場、高鐵站。

6小時前

老饕錯愕！八方雲集左營蔬食店突熄燈　在地曝新規劃

八方雲集前幾年進軍蔬食界，新品牌「芳珍蔬食」2023年首度在高雄左營展店，才營業不到2年，日前突無預警貼出公告，只營業到2月7日，讓不少老顧客相當錯愕，根據實登，該店租金8萬元，在地透露，之後將改由同集團品牌進駐，並未撤出。

8小時前

全球一半億萬富豪是客戶　瑞銀年擲近700萬租台中頂辦

台中目前成屋最高樓、位於七期的豪辦「聯聚中雍大廈」，近期實登揭露一筆21樓租賃案，單坪租金2291元。而該豪辦最高租金單價為2595元，經查為只服務富豪的瑞士銀行豪擲月租58萬元進駐。

9小時前

大量交屋潮蜂擁而至　投資客頭痛：裝修預算倍增

台灣房市翻轉，2025年進入史上最大交屋潮。專家表示，目前房市正進入高原期，短期房價不會劇烈波動，成交量將維持低迷，帶動後端4大產業業績看俏。

10小時前

龜山A7實登劍指6字頭　指標案「慢慢賣」半年僅破3成

桃園龜山A7重劃區在北台灣房價相對親民，但919央行打房後，成交價仍持續走高，有新案每坪成交59萬元，劍指6字頭。觀察區域2大指標案，開賣半年，實登銷售約3成多，不快、但價格堅挺，代銷業者表示，A7成交5字頭已是常態，觀察來電量與網路預約數字，預期農曆年後區域房市將迎接一波小陽春。

10小時前

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全台急凍！開暖氣「少1步驟」暖..

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門..

台中沙鹿「新成屋vs.20年透..

台南「排毒飯店」藏春色　9年前..

他辦新青安後轉租「房客一動作露..

12年前7100萬入手　小北百..

「存款70萬」想買台中套房　專..

高雄駭人碎屍案公寓淪凶宅　同巷..

興農球場處分案通過　外界估興農..

物流大咖布局信義路公寓等都更　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

頭份新案成交價破6字頭　苗栗房..

學歷低又不美「單身女閃嫁工程師..

台積電新廠傳進駐沙崙　網問：2..

北市預售屋均價達4253萬元　..

永豐棧大墩館三拍再砍1億　「本..

上市科技公司　超前部署國際A辦

老饕錯愕！八方雲集左營蔬食店突..

全球一半億萬富豪是客戶　瑞銀年..

大量交屋潮蜂擁而至　投資客頭痛..

龜山A7實登劍指6字頭　指標案..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366