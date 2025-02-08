上市科技公司　超前部署國際A辦

▲「NFC環球經貿中心」，位於國門第一站，基地約2500坪。

圖、文／甲山林集團提供

隨著全球通膨居高不下、美國總統川普推行關稅政策、全球政經局勢瞬息萬變，加上美元走強，台幣連日貶值之下，台灣經濟榮景雖仍看好，此時高資產族與企業如何將資金轉為保值型資產尤為重要！現在選擇能抗通膨節稅的商用不動產正是為企業突破重圍，資產創造最大化價值、重塑品牌形象與提升生產效益的絕佳時機點。

根據高力國際的統計數據，2024年全年的商用不動產成交金額高達1,821億元，創下近年新高，台經院預測2025年國內經濟成長率為3.42%，投資台灣三大方案總投資金額達到2兆5,031億元，可見台灣經濟榮景一片看好。甲山林集團副董事長張境在指出，在經濟暢旺及市場游資充沛的強況下，尤其半導體及AI產業，增產擴廠動能增強，加上輝達來台設置企業總部效應帶動，引領產業擴張，這些資金回流與再投資，許多企業在資金配置上，早已積極佈局辦公總部，開啟以買代租、汰舊換新的新時代，以因應企業未來對外競爭、徵才與降低營運成本、並具有保值增值的資產配置需求。預期2025年將帶動企業自用與資產配置型買盤，市場需求仍持續看旺。

面對全球化趨勢，科技業選址總部，傾向選擇有產業廊帶群聚特性、交通便捷的國際級地段的辦公聚落，像是近期桃園在地知名科技公司錦明(3230)以總價8.24億元購入新總陽建設旗下位於桃園市政特區大興西路三段的「NFC環球經貿中心」頂級A辦，以及台灣微米科技以總價2.62億元購入位於北士科園廊帶的「IBC環球企業總部」，作為企業擴充，打造新門面的選擇。

大坪數企業總部供不應求！總部選址首重交通+產業鏈

看準北台灣是以電子科技產業為主的產業鏈，知名建商新總陽建設看準媲美信義計畫區的政經中心「桃園市政特區」，周圍具有35座科技工業區，辦公市場需求強勁，興建國際級A辦「NFC環球經貿中心」，占地2500坪，規劃100-800坪，大坪數使用空間，更符合企業升級A辦需求，且距離南桃園交流道約1分鐘車程，約30分鐘內即可抵達桃園國際機場、高鐵站，交通極為便捷。

▲「IBC環球企業總部」位於大業路第一排，27層地標建築相當吸睛。

除此之外，新總陽建設也在台北新興AI科技生醫發展重點區域「北士科園廊帶」推出「IBC環球企業總部」規劃160-1200坪，位於北士科與關渡科園的核心，距離奇岩捷運站僅150米，1分鐘上洲美快速道路，鄰近台北港的地理優勢，有利於科技業整合上下游產業鏈及商貿進出口。在市場上，相較於內科、南軟高價位，該案目前還處於房價凹陷區，價格具有競爭力，且又是國際地標建築，適合做為總部、研發中心，甫推出便備受市場注目。

進駐Aedas國際地標 外觀就是企業名片

企業總部的外觀及內部硬體設施，是給客戶與員工的第一印象，能否為企業加分很重要！「NFC環球經貿中心」與「IBC環球企業總部」的外觀設計皆由全球十大建築事務所之一的Aedas團隊操刀，大廳皆有挑高10-12米設計，規劃綠意廣場、露天泳池、交誼廳、會議室等公共環境，不僅能拓展洽公商務空間，休閒設施更為人性化。

由此可見，在市場上，頂級企業總部需要具備國際資產的價值，免於資產價值因貨幣貶值而縮水，置產除了自用亦能有未來增值空間，再加上有地段交通機能便利和具備世界級地標的新時代總部條件，也更能體現品牌形象和永續發展的核心競爭力，符合企業升級轉型需求，成為企業主購置的首選。