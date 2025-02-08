學歷低又不美「單身女閃嫁工程師」　20年沒工作、收租3間房

▲老公薪水都交由原PO管理。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

人生勝利組！一名人妻透露，從小對自己的容貌感到自卑，加上僅國中畢業，一直到28歲都是單身，隔年在親戚介紹之下隨即閃婚，老公有車有房、薪水也上繳給她，20年來原PO不曾工作，如今孩子已成年，夫妻還有3間房可收租，過著不愁吃穿的生活，讓她感激不已。

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》正能量自曝，她僅有國中畢業、外貌也不亮麗，且從小就感到自卑，一直到28歲都沒談過戀愛，直到29歲那年透過親戚介紹之下，閃婚給現任老公，對方個性憨厚、擁有高學歷，是一位工程師。

原PO還說，老公有車有房，婚後對她愛護有加，每個月薪水全都交給她管理，如今結婚20年，孩子也18歲成人了，她都在家裡打理一切不曾上過班，現在人生自由了，還有3間房子在收租，直呼感謝老天的人生安排。

底下網友紛紛羨慕直呼，「人生勝利組」、「人漂亮不如命漂亮」、「挑對老公等於2次投胎」、「上輩子燒好香」、「命好很重要」、「很正能量啊，遇到對的人很重要」、「很棒！這是妳的褔氣，要好好珍惜，所以外表不能夠去定義命運的好壞，而是內心善與惡能得到的是什麼果」。

也有人調侃直呼，「這邊觀眾要看的是你跟婆婆血流成河的故事捏」。原PO則回應，「公婆也對我很好，我忘記寫了！」