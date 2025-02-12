新北房市黑馬　土城房價有望超越板橋

▲土城暫緩重劃區內，有斬龍山公園等近兩萬坪綠地。

圖、文／紅布朗花園提供

房產市場從去年底明顯降溫，但新北土城區卻逆勢而起，交易熱度不減。新北市長侯友宜近日視察土城區交通建設時表示，隨著三鶯線、永寧轉運站、金城交流道等重大建設的推進，預期土城房價有望超越板橋。

重大建設到位 3捷1高交通動能強

土城近年重大建設話題豐富，隨著暫緩重劃區市容成型、司法園區正式動工，近百公頃腹地的造鎮規模，將打造出符合新世代生活的宜居城市。重劃區內共有近兩萬坪的公園綠地與提供3到18歲就讀的校園學區，並已有日月光廣場及長庚體系的市立土城醫院進駐，能滿足從幼童到年長者的生活所需。

交通上目前已有捷運板南線加上即將通車的三鶯線，還有正在建設中的萬大線二期，未來將享有三線捷運路網。相較於板橋沒有高速公路交流道，土城目前已動工進行金城交流道的建置，預計2027年完工後可紓解北二高與樹林、新莊車流，對開車通勤族來說更加便利省時。

▲土城將有板南線、三鶯線、萬大線3條捷運路網與金城交流道。

科技園區+司法園區 帶動高階人才移居

近年在科技產業的帶動下，土城周邊的遠東通訊園區、中和軟體園區以及頂埔科技園區等創造了大量就業機會，進而支撐區域房價。近年最大建設話題「司法園區」的開發進程也在穩步推進，內政部於去年底完成了該園區的地主抵價地分配作業，各大建商與企業皆加入購地插旗，預計將再掀一波房市話題高峰。

土城雙重劃區中心「紅布朗花園」銷況佳

位於土城暫緩重劃區的預售屋個案「紅布朗花園」銷況良好，專案經理指出，若考慮在土城置產，暫緩重劃區南側是性價比極高的選擇，該區緊鄰司法園區，能同時享有兩座重劃區的建設利多加持，未來政府機關進駐後，就業人口將帶動剛性購屋需求。而「紅布朗花園」位於低密度開發區內，街道開闊、小環境氛圍舒適，近鄰舊市區發展成熟的家樂福、裕民路、延吉街商圈，生活機能目前已非常完善，吸引不少重視生活品質的高階白領選擇本案。

▲「紅布朗花園」近鄰司法園區，位於兩座重劃區正中心。

目前「紅布朗花園」進入完銷倒數，推出3房1698萬起限量廣告戶（車位須另購），相較於板橋的房價非常具有親和力，對於購屋預算有限的年輕族群，是難得的入手良機，邀請有意在新年買房置產的民眾把握機會至現場賞屋。

▲「紅布朗花園」建案外觀3D情境示意。

【紅布朗花園】

賞屋專線☞ 02-22646789

官方網站☞ https://hbl.hai-wo.tw

接待會館☞ 新北市土城區明德路一段X清水路口