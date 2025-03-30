屋主婚房「買7年沒住」捨不得出租　清潔員闖入養雞

▲屋主買下婚房捨不得出租，卻發現清潔人員擅自闖入，還在陽台養雞。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸山東省一名屋主先前購置婚房，但過去這7年並沒有住在此處，也捨不得出租，房子一直是閒置狀態，沒想到他卻發現，這間房子的鎖早被更換，且清潔人員還把陽台拿來養雞。目前這名清潔人員已被開除。

極目新聞報導，當事人徐先生當初買的婚房就在青島市，不過他卻發現清潔人員擅自把他家換鎖，屋內監視器損壞，還在陽台養雞，認定對方涉嫌非法侵占。此人辯稱，原本的門鎖不是他砸壞的，但後來確實是他安裝新的鎖。

針對這起事件，物業公司表示，清潔人員養的雞與地面衛生問題都已經處理，且已經開除此人，執法部門也有過來進行處罰。社區人員透露，此案已有人介入調解，警方有介入處理。

律師朱雪說明，所謂的非法侵占指的是，把代為保管的他人財物、遺忘物等非法占為己有，數額較大、拒不退還的行為，以房屋租賃舉例來說，若房客在租賃期結束之後，更換門鎖、占用房屋，就構成非法侵占。

朱雪進一步指出，針對此案，這名清潔人員更符合非法侵入住宅的特徵，而非非法侵占，此人的行為明顯侵犯屋主的住宅安寧權及財產權，物業公司未能有效履行管理職責，需要對清潔人員給屋主造成的損失進行賠償、恢復房屋原狀等。