掌握大學城未來性　跟著「遠雄洄山行」為子女置產抗通膨

▲逢甲大學是台中重要的指標大學之一。

圖、文／遠雄洄山行提供

根據統計逢甲大學商圈周邊房價近5年漲幅逾62%，顯示大學城除了商圈學生群聚，促進生活繁榮與便利性之外，學生族群就近租屋、店面學生消費力支撐，也進而帶動當地的房價成長，綜觀全台知名大學周邊帶動的大學生活商圈，台大公館商圈、師大商圈、成大商圈、中原大學商圈等，生活需求與房屋市場緊密正關聯，也促使在地人置產選擇大學城附近房產的信心正逐漸增強。

遠雄建設近五年在台中市區推案，尤其看好西屯、北屯、清水，各重劃區有不同特性吸引不同購買客群，其中具備大學城優勢及發展性當屬逢甲大學城附近的「遠雄洄山行」，建築基地位於逢甲大學附近，位於逢甲麥當勞福星北門市正隔壁，周圍有僑光科技大學﹑逢甲大學、西苑高中校園，學生人潮往返密集，在地的學生帶動食衣住行的全方位生活商機動能，「遠雄洄山行」即獲得許多逢甲大學的師生、校友購買，不論是即將升大學二年級有宿舍需求的客戶，為子女購屋作為第二個家兼畢業後居住，亦或是畢業校友看好大學城周邊水湳經貿、七期、中科的發展性也置產購屋，認為有74號快速道路及國道的帶動之下，西屯的水湳經貿園區前景將非常可期。

▲「遠雄洄山行」具備校園第一排的優勢及水湳經貿園區、逢甲大學的前景。

「遠雄洄山行」為遠雄建設於西屯大水湳的第五號作品，遠雄建設第一次與劉偉彥建築師共同擘劃，以西屯逢甲在地故事肌理，透過建築手法與生活理念，將城心中的山居文旅，建築外觀就像一座座山，室內公設及園藝規劃詮釋美好山居的悠閒自得，迴廊步道、遊園水景、多種用途的室內公設空間，滿足鄰里共好、生活共享的愜意居所，坪數以24坪、28坪、38坪、48坪多元坪數又難能可貴的單純戶數148戶純質社區，滿足多元不同需求的客戶，此建案推出後深受在地西屯客群喜愛，據遠雄房地產行銷協理周琦穎說明，台中西屯客戶購買佔全案超過5成，更有客戶為周邊透天別墅住戶分別購買「遠雄藝舍」與「遠雄洄山行」給子女們，看好基地周邊環境未來價值性，希望保有一碗湯的距離，一家人都住在附近互相照顧且生活圈熟悉，又能擁有各自獨立家庭生活空間的珍貴價值，廣受好評現正銷售中。

【遠雄洄山行】

接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口

預約專線：（04）2426-9000

個案官網：https://www.fgrealty.tw/755ycr