「碎屍魔住哪裡」里長：剛好在你對面　屋主嚇呆...才砸百萬裝潢

▲張介宗至今仍堅不認罪。（圖／記者吳世龍攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

高雄73歲「碎屍魔」張介宗冷血連殺3婦人，將遺體剁碎棄置於前鎮運河內，目前已尋獲23個屍塊，皆確認來自於林婦、張婦。事實上，張嫌的住家是一層兩戶，如今大門被拉起封鎖線，而對面的鄰居還沒入住，急忙打給里長詢問該命案在哪裡？殊不知得到「剛好在你對面」的崩潰答案。

張介宗在住家殘忍殺害71歲趙林婦、74歲張姓前女友與75歲黃姓大嫂，樓上鄰居表示，大約過年期間，當時半夜在睡覺，聽到樓下傳出剁東西的聲音，不知道聲音從哪裡來，聲音就像是在切菜。還有鄰居表示，張嫌住家傳出電鋸聲音。

事實上，張嫌住家位於前鎮區，現已遭外界視為凶宅，公寓一層兩戶，住對面的鄰居兩年前花400多萬購入，並砸150萬重新裝潢，如今還沒正式入住。據《東森新聞》報導，分屍案發生後，屋主曾打給里長並詢問分屍案在哪裡？里長則回，「你要知道嗎？剛好在你對面」，讓屋主嚇一跳。

▲張介宗住所。



據了解，該公寓距離一心路、三多商圈、前鎮運河都不遠，屋齡51年，坪數19.2坪，根據實登公布，該區巷內同樣19坪、同樓層的公寓物件，2022年底曾有成交紀錄，當時成交價420萬元，換算單價21.2萬元。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，該區屬於亞灣生活圈範圍，生活機能佳，不過過去公寓要爬樓梯，屋齡又高，較不受歡迎，近年因房價高漲，公寓具總價低的特色，吸引民眾入手。

淪為凶宅後，鄭啟峯指出，凶宅也會因等級影響房價，像這類重大兇殺案，屬於極凶，房價至少腰斬5折起跳，若沒人敢買的話，一空多年甚至沒有價格可言。

至於大凶像是自殺6~7折，微凶的意外死亡，折價幅度最低，8~9折都有可能，不過折數仍是要依屋況、地段，以及個人接受度決定。

▼鑑識人員勘驗陽台。

