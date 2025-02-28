創造如鑽石般價值永傳的經典　雙子星200米「宏道一品」18～33坪全球精品御邸

▲宏道地產於距離台北雙子星200米的黃金地段上，打造「宏道一品」精品宅。



圖、文／宏道一品提供

中央車站結合西區門戶計劃，邁向輝煌國際舞台！

台北車站作為北台灣最大的交通樞紐，承載六鐵共構的龐大功能，包括：機場捷運、高鐵、台鐵、大台北捷運與客運網絡，實現南北縱橫、國際接軌的便捷動線。隨著TOD（交通導向型發展）的理念，與全球首都車站相同，台北車站不僅是交通中心，更已成為經濟、商業與文化交匯的核心地帶。

未來的台北車站將透過西區門戶計畫注入嶄新活力，橫跨440公頃的開發區域內包含：台北雙子星、中華郵政塔、明日台北埕及市議會舊址改建等指標性建設。這些項目融合商務辦公、購物休閒、飯店住宅等國際級功能，展現無窮潛力，成為台北國門最耀眼的金磚特區。

豐富多元生活機能，打造國際新貴理想生活場域！

台北車站周邊已形成全方位的生活圈，不僅擁有微風廣場、京站購物中心、新光三越等時尚商圈，還可輕鬆通達中山站赤峰街、迪化街與寧夏夜市，體驗傳統與現代交融的城市魅力。加上30分鐘直抵桃園國際機場，亞洲一日生活圈近在咫尺，讓居住、工作與休閒無縫銜接，為全球菁英帶來理想生活方式。

宏國關係事業-宏道地產，傳承經典、開創新局！

宏國關係事業超過六十年的品牌歷史，從敦化北路宏國大樓到台北101，宏國關係事業已締造多個地標建築。更在教育、飯店與公益領域深耕發展，展現企業的遠見與多元成就，以「珍惜」為核心價值，致力推動城市發展。

國際規劃團隊，創造台北金磚特區豪宅空間美學！

宏國關係事業-宏道地產，特別禮聘：豪宅御用建築師呂建勳、權威結構技師張盈智、六國景觀設計以及飯店精品公設衡美設計等豪華規劃團隊。「宏道一品」建築外觀融合現代美學，配備國際精品建材，同時榮獲建黃金級綠建築、智慧建築以及耐震結構三大標章認證。將為現代都會菁英重新定義生活新指標！

精品地標價值永恆，低調奢華彰顯不凡

在台北金磚特區的繁華地段，設計一座具有國際高級質感的建築。外觀融合現代與幾何的元素，採用玻璃、金屬和石材來創造現代都會的獨特個性及精緻品味。這座建築位於台北面向世界的門戶，也是台灣國際形象的代表，吸引全球訪客和城市居民，展現台北作爲世界都會的地位和影響力！

全球都會精品飯店 ，優雅簡潔空間品味！

奢華容易堆砌，但優雅卻是一種無法模擬的氣質。當生活品味到達一種境界時，您需要的不是彰顯，而是心靈的安穩沉澱。呼應建築外觀的精斂呈現，「宏道一品」的室內公共空間，以打造低調優雅的設計主軸，將細膩的線條、燈光、材質，體貼注入空間設計中，完美體現當代輕毫宅的極緻風華！

鬧中取靜綠蔭護邸，空中花園渡假島嶼

一樓落地窗外以姿態優雅的楓香、象牙木及特殊造型的飄型樹，搭配低層的灌木綠叢，感受繁華市心中的綠島。頂樓空中花園東望101大樓與台北車站，北眺五指、觀音山，南面雙子星雙塔，恢宏的景觀視野，洗滌凡塵喧囂。特別規劃都會菁英最鍾愛的RV風格，把自然休閒的渡假場景，召喚到頂樓空中花園，創造一種「開闊景觀、時尚休閒」的渡假氛圍。

接待會館：台北市重慶北路一段38號

貴賓專線：02-2558 3888

官網：hungkuocnr.com.tw