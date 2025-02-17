竹科工程師喊「10年噩夢」想回老家！網看「4有」傻眼：在叫什麼

▲一名竹科工程師打拚10年後，有房、有妻、有孩子還有股票，卻直呼空虛。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

科技業的高薪資、好福利，吸引許多人投入，然而一名男網友近日卻感慨指出，表示自己在新竹工作10年，有房子、老婆、小孩、300萬元的股票，但仍覺得自己什麼都沒有，像是噩夢一場，直呼想要回到老家養老。貼文一出引發熱議，許多網友紛紛指出，其實他已經有了一般人一輩子汲汲營營追求的一切。

原PO在Dcard以「在新竹十年了還是感覺什麼都沒有」為題發文，表示2015年碩士剛畢業懷著掏金夢來到竹科，當時因為要存錢，所以住在金山街，一個月租金6500元，至於生活，放假會回老家，平日則待在新竹，下班後大概都7、8點了。

原PO透露，到了2020年，All In了身家在竹北買了一間40幾坪的房，每月貸款要繳3萬多；2022年，因為結婚又All In身家，到了2023年，生了第一胎，再次All In身家，畢竟小孩花費真的不是開玩笑。如今2025年，即將在新竹待滿10年，然而除了26年的房貸、1個老婆、1個小孩以及股票300萬，在新竹感覺什麼都沒有。

他疑惑，「不知道有沒有很多脫北者跟我一樣待10年好像一場噩夢，日復一日，好想回老家養老了，新竹這10年除了蓋一堆房子看不出有什麼改變，交通真的一年比一年塞，到底政府為什麼不把新竹多建設一些，拿我們的稅金都不知道花到哪去。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「有房有車、有老婆小孩，這樣還叫什麼都沒有？你還要什麼？交通越來越塞，不就是像你這樣的外地人越擠越多嗎？送你一句話，在那叫什麼」、「你不是啥都沒，而是一般人追求的，你都擁有了，所帶來的那種空虛感」、「外人看你什麼都有，內人看你什麼都沒有，只是一個賺錢機器」、「確實只是活成了社會想要的樣子，但實際上你的靈魂不知道飛去哪裡了」。

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