房市買氣急凍「台積電投產會改善？」　網批：別總肖想科技業接盤

▲台積電在南台灣陸續設廠，讓長期處於相對低房價的高雄，一躍成為全台房市交易熱區。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在南台灣陸續設廠，長期處於相對低房價的高雄，成為房市交易熱區，不過近期買氣急凍，就有網友忍不住上網發問，去年下半年沉寂了一段時間，但房價也根本沒有跌，高雄廠剛要開始投產，看來南部房價應該會持續飆漲吧？信義房屋專家表示，卡在購屋信心。

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有網友在網路論壇Dcard以「年後南部房價是不是會繼續飆漲？」發問，原PO透露，房市去年下半年沉寂一段時間，但房價根本沒有跌，只是量縮而已，說明買盤一直都在，政府全力發展南部半導體，最核心的地帶就是南科、還有楠梓的台積電，目前楠梓台積電剛要開始投產，感覺還是楠梓最有潛力，現在看來南部房價應該會持續飆漲吧？

PO文引來網友正反意見熱議，有網友直言，「房蟲整天肖想科技業接盤，是有幾個人真的科技業。」、「沒家產的根本無法買，並不是每個人都在GG（台積）上班」。

也有看漲的網友認為，「買盤一直都在只是在觀望，趁現在進場等之後就會直接賺錢。」、「想都不用想一定繼續漲，台積電工程師那麼多，跟薪資水平相較高雄一般產業(高)，等真的全部進廠 一定再往上一些，但不會到爆漲就是。」

▲房市氛圍卡在信用管制，民眾擔心銀行評估貸款成數低，買氣進入盤整。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高一區協理周清源表示，一般影響房市買氣的主因在於政策面、經濟面、需求面等，目前南部產業積極轉型，引進高科技就業人口，增加就業機會與薪資水準，但是房市氛圍卡在信用管制，民眾擔心銀行評估貸款成數低，影響近期購屋信心，並不是政策、經濟有劇烈波動，而是缺乏購屋信心，因此買氣進入盤整。

周清源強調，目前市場以剛需為主，雖然交易量縮，但是價格相對穩定，皆呈個案表現，多是單一個案出現賠售或創價，但整體來說，主要還是價穩，很難再像前幾年出現全面狂漲的區域。

尤其土地、營建成本仍持續上升，新成本預售案價格下修空間有限，周清源說：「價格漲跌仍回歸地段，具利多、建設等題材的區域，長期看漲機會大。」

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