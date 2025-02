美國紐奧良政府砸3000億重建　房價20年漲逾266％

▲紐奧良房地產持續上漲。(示意圖/pixabay)



記者張靖榕/綜合報導

紐奧良市至今仍在重建和修復因2005年卡崔娜颶風(Hurricane Katrina)受損的房屋。該場風災淹沒數十萬戶住宅,造成超過1,800人喪生,數百萬人流離失所,並以經通膨調整後的2013億美元(約新台幣6.58兆元)損失,成為美國歷史上最昂貴的熱帶氣旋。在重建過程中,紐奧良房地產價格也大幅飆升。

颶風過後,紐奧良約4分之1的住房遭到廢棄。然而,隨著居民陸續回流並展開重建,房地產價格大幅飆升。下九區(Lower Ninth Ward)是受災最嚴重的地區之一,當地長期居民亞歷山大(Calvin Alexander)表示,「當人們開始回來並進行重建時,房價瘋狂上漲。」然而根據美國人口普查局(Census Bureau)數據分析機構The Data Center的報告,下九區的居民目前僅3分之1回到該社區,而整個紐奧良的人口亦未完全恢復,進一步加劇市政府的財政壓力。

與此同時,地勢較高的區域房價飆升,例如亞歷山大現居的聖十字區(Holy Cross),房價自2005年以來已上漲約266%。相比之下,紐奧良都會區整體房價上漲近71%,全美房價則上漲超過84%。

聯邦和路易斯安那州政府已花費超過90億美元(約新台幣2945億元),用於補償選擇重建或放棄房產的屋主。然而,這項名為「回家之路計畫(Road Home Program)」的補助計畫因其繁瑣程序與對低收入戶的不利影響遭到批評。

非營利組織 lowernine.org執行長保羅(Laura Paul)指出,「政府並未根據房屋損害程度或重建費用來計算補償金額,而是直接採用災前房屋估值作為補償基準。」她認為,這導致低收入戶獲得的重建資源更少,使得許多家庭無力返回家園。目前,紐奧良市的家庭收入仍低於全國水平,貧困率則高於全國平均。

此外,該市的部分地區仍面臨災害風險,但現行保險費率並未充分反映這些風險。今年1月,美國財政部(Treasury Department)警告,災害高風險地區如加州、佛州與路易斯安那州的保險費用正在飆升,進一步加重居民的經濟負擔。

聯邦政府與路易斯安那州政府已投入約150億美元(約新台幣4909億元),修建一系列排水運河、抽水站與堤防,以保護當地居民免受颶風侵害。然而,諷刺的是,部分防洪設施可能反而加劇了該地區的地層下陷問題,進一步影響防災能力。

儘管如此,政府仍視這些基礎建設為重要投資,尤其是對擁有凱撒超級巨蛋體育館(Caesars Superdome)與紐奧良港(Port of New Orleans)等重要文化與商業機構的城市而言,這類支出被認為能帶來正面經濟影響。路易斯安那州海岸保護與修復局(Coastal Protection and Restoration Authority)執行長雷戴特(Glenn Ledet)表示,「我們在颶風防護系統上每投資1美元,就能獲得7美元的經濟效益。」

未來,路易斯安那州預計在50年間投入500億美元(約新台幣1.6兆元),以維護並升級防災系統。此外,政府計畫在未來數年內提高全州約4000戶住宅的地基,以減少颶風與風暴潮造成的損害。