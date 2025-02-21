美國紐奧良政府砸3000億重建　房價20年漲逾266％

▲紐奧良房地產持續上漲。（示意圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

紐奧良市至今仍在重建和修復因2005年卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）受損的房屋。該場風災淹沒數十萬戶住宅，造成超過1,800人喪生，數百萬人流離失所，並以經通膨調整後的2013億美元（約新台幣6.58兆元）損失，成為美國歷史上最昂貴的熱帶氣旋。在重建過程中，紐奧良房地產價格也大幅飆升。

颶風過後，紐奧良約4分之1的住房遭到廢棄。然而，隨著居民陸續回流並展開重建，房地產價格大幅飆升。下九區（Lower Ninth Ward）是受災最嚴重的地區之一，當地長期居民亞歷山大（Calvin Alexander）表示，「當人們開始回來並進行重建時，房價瘋狂上漲。」然而根據美國人口普查局（Census Bureau）數據分析機構The Data Center的報告，下九區的居民目前僅3分之1回到該社區，而整個紐奧良的人口亦未完全恢復，進一步加劇市政府的財政壓力。

與此同時，地勢較高的區域房價飆升，例如亞歷山大現居的聖十字區（Holy Cross），房價自2005年以來已上漲約266%。相比之下，紐奧良都會區整體房價上漲近71%，全美房價則上漲超過84%。

聯邦和路易斯安那州政府已花費超過90億美元（約新台幣2945億元），用於補償選擇重建或放棄房產的屋主。然而，這項名為「回家之路計畫（Road Home Program）」的補助計畫因其繁瑣程序與對低收入戶的不利影響遭到批評。

非營利組織 lowernine.org執行長保羅（Laura Paul）指出，「政府並未根據房屋損害程度或重建費用來計算補償金額，而是直接採用災前房屋估值作為補償基準。」她認為，這導致低收入戶獲得的重建資源更少，使得許多家庭無力返回家園。目前，紐奧良市的家庭收入仍低於全國水平，貧困率則高於全國平均。

此外，該市的部分地區仍面臨災害風險，但現行保險費率並未充分反映這些風險。今年1月，美國財政部（Treasury Department）警告，災害高風險地區如加州、佛州與路易斯安那州的保險費用正在飆升，進一步加重居民的經濟負擔。

聯邦政府與路易斯安那州政府已投入約150億美元（約新台幣4909億元），修建一系列排水運河、抽水站與堤防，以保護當地居民免受颶風侵害。然而，諷刺的是，部分防洪設施可能反而加劇了該地區的地層下陷問題，進一步影響防災能力。

儘管如此，政府仍視這些基礎建設為重要投資，尤其是對擁有凱撒超級巨蛋體育館（Caesars Superdome）與紐奧良港（Port of New Orleans）等重要文化與商業機構的城市而言，這類支出被認為能帶來正面經濟影響。路易斯安那州海岸保護與修復局（Coastal Protection and Restoration Authority）執行長雷戴特（Glenn Ledet）表示，「我們在颶風防護系統上每投資1美元，就能獲得7美元的經濟效益。」

未來，路易斯安那州預計在50年間投入500億美元（約新台幣1.6兆元），以維護並升級防災系統。此外，政府計畫在未來數年內提高全州約4000戶住宅的地基，以減少颶風與風暴潮造成的損害。